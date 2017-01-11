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Cinsel İstismar Sanığından Pes Dedirten Açıklama
Bolu'da, 14 yaşındaki Iraklı S.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunan 23 yaşındaki Murat E., "Bana yakışmaz. Benim annem, bacım ve ablalarım var. Ben o kişiyi hiç görmedim" dedi.

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Tarih: 11-01-2017 09:53
Cinsel İstismar Sanığından Pes Dedirten Açıklama
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Bolu'da, 14 yaşındaki Iraklı S.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Murat E., "Bana yakışmaz. Benim annem, bacım ve ablalarım var. Ben o kişiyi hiç görmedim." dedi.

"BENİM DE ANNEM, BACIM VE ABLALARIM VAR"

Geçen yıl 8 Eylül tarihinde kent merkezinde bir apartmanın girişinde meydana gelen olayda Murat E., Iraklı S.A. adlı kıza cinsel istismarda bulundu. S.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetçi olması üzerine tutuklanan Murat E., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 23 yıl hapis cezası istenen sanık, suçlamayı redderek, "Bana yakışmaz. Benim annem, bacım ve ablalarım var. Ben o kişiyi hiç görmedim. Bırakın gideyim. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bana iftira atılıyor" dedi.

"HEP SANA MI ATILIYOR BU İFTİRALAR"

Mahkeme Başkanı, sanığa benzer ve başka suçlardan sabıkası olduğunu hatırlatarak, "Hep sana mı atılıyor bu iftiralar? Dünyada milyonlarca insan var, seni mi buluyor bir tek?" diye sordu. Savunmasına devam eden Murat E., Ramazan ayında herkesin oruç tuttuğunu, ayıp olmaması için lokantadan aldığı yemeği yemek için apartmana girdiğini ileri sürdü. Hakimin olay tarihi 8 Eylül'ün Ramazan ayına denk gelmediğini söylemesi üzerine de sanık yanlış hatırladığını söyleyerek, "Yine de dışarıda yemek yenmez. Kimsenin canı çekmesin diye apartmanda yedim" dedi.

Mahkeme, akıl sağlığı ve cezai ehliyeti olup olmadığının belirlenmesi için sanığın Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Daire Başkanlığı'nda 3 hafta gözlem altında tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

 




Kaynak: haberler.com



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