Coşkun, Cami Yakanları Kınadı

Şanlıurfa'da Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Diyarbakır'da yakılan Kurşunlu Camisine ilişkin kınama amaçlı açıklama yaptı.

1516-1520 yıllarında dönemin Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması nedeniyle "Kurşunlu" diye de anılan, Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu camisine yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu dile getiren Coşkun, "Osmanlı için Diyarbakır, Suriçi demektir. Suriçi ve Kurşunlu Cami bir semboldür. Tıpkı İstanbul'un Süleymaniye, Sultan Ahmet bölgesi gibi, şehrin kalbinin ve ruhunun yaşadığı yerdir. Diyarbakır'da 550'den fazla tarihi bina koruma altına alınmış olup hepsi Osmanlı'dan kalma, eski kavimlerin, milletlerin hikayeleriyle doludur. Bu tarihi binalar şimdi kurşun izleriyle yavaş yavaş öldürülüyor. Bin yıllık, Kürt ve Türk kardeşliğinin tüm hatıralarının yaşadığı bir sembol olup Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare'yi korumak için yaptığı basın toplantısında hayatını kaybetti. Tarihi yapılara zarar verilerek hiçbir kazanım elde edilemez." dedi.

'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNDUR'

Sendika olarak saldırıyı yapanları kınadıklarını vurgulayan Coşkun, "Camiler mabet yerleridir. Kimden olursa olsun, kimden gelirse gelsin yapanları kınıyoruz. Bugün Müslümanların ibadet yerlerini yakıp yıkmakla muvaffak olamayacak olan terörün dini, ırkı yoktur. Terörü kınıyoruz. Bu şer güçlerin ülkemiz üzerinde oynadığı oyundur. Terör son çare olarak İslami değerleri hedef almaya başlayarak tarihi değerleri yok etmeye çalışıyorlar. Vicdan sahibi hiç bir insan kendi tarihini yok etmez. Saldırıyı yapanları kınıyoruz" diye konuştu.

( Gazeteipekyol)



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