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COSME projesi Şanlıurfalı iş adamlarına tanıtıldı (VİDEO)
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından “COSME Projesi Tanıtımı ve Şanlıurfa da Uygulanan Teşvik ve Destekler Toplantısı düzenlendi.

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Tarih: 19-01-2017 11:58
COSME projesi Şanlıurfalı iş adamlarına tanıtıldı (VİDEO)
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Bir otelde düzenlen toplantıya Vali Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan vekili İsa Kızıldemir,Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol,Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şefik Bakay,ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol,KOSKEP Şanlıurfa İl Müdürü İdris Erkeksoy,İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü Sair Ardan ve iş adamları katıldı.

İş dünyasına ihtiyacımız var

Toplantıda konuşan  ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol,çok kritik günlerden geçtiklerini belirterek, “Ancak ülkemiz her zaman güçlü olmak zorunda.Bu zor günlerde iş dünyasının gücüne ihtiyaç vardır.Ülkenin kalkınmasını sağlayan özel sektördür.Hükümette bunun bilincinde ve parayı vermenin gayreti içersinde.Bu para ile istihdam ve üretim sağlanacak. Bugün yağacağımız toplantı dada teşvikler konusunu anlatacağız.Geçtiğimiz günlerde cazibe merkezlerinin uygulama yönetmeliği çıktı.Bu yönetmeliğin detaylarını da iş adamlarımıza aktaracağız” dedi.

COZME programları büyük bir fırsat

Vali Güngör Azim Tuna ise,  “Şanlıurfa’da Uygulanan Teşvik ve Destekler” toplantısının ekonominin can damarı olan KOBİlere can katacağına yürekten inandığını söyledi. Vali Tuna, “Sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi, uygulanması girişimci ve  girişimciliği benimseyen bir kültürün geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılarak danışmanlık sisteminin uygulanması ve finansmana erişmenin kolaylaştırılması girişimciliğin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi kritik öneme sahiptir.Avrupa Birliği işletmelerin ve KOBİlerin rekabet edebileceği programı COZME ile aranan kan bulunmuştur.KOBİlerin başlangıç ve büyümelerin desteklendiği COZME programının ulusal koordinasyonu olan KOSKEP bu kapsamda önemli bir misyonu yerine getirmekte.Önemli bir sanayi potansiyelini barındıran Şanlıurfa için COZME programları büyük bir fırsat olarak değerlendirilmeli.Şanlıurfa Valiliği olarak bu kapsamda yapılan çalışmalara katkı sağlamak biz bir görev olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 



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Kaynak: ruhahaber.com



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