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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağından yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız" dedi.

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Tarih: 02-01-2017 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağından yok edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız"dedi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de  meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Saldırıda hayatını kaybeden  güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda  yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin  yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini  kullandı.

'KAOS YARATMAK İSTİYORLAR'

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri  de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın  moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe  soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle,  bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte  olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne  gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin  ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden  bağımsız olmadığının farkındayız."

'MÜCADELE AZMİMİZİ KAMÇILIYOR'

Türkiye'ye yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme  konusunda da kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:   "Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte,  mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet  olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına  değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna  kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan  dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim  saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza  tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Teröristin gece kulübüne giriş anı

 

 






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