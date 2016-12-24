Reklam
Bugun...


Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 'Milli içkimiz ayran' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri' açılış törenine katıldı. Erdoğan, 'Bizim milli içkimiz ayrandır' sözleriyle açtığı ayranı içti.

facebook-paylas
Tarih: 24-12-2016 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 'Milli içkimiz ayran' dedi
+ -
Star'da yer alan habere göre Erdoğan, "Bu milletin milli içkisi ayrandır dedik.

Günlerce haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar evet bizim milli içkimiz ayrandır. Müsaade ederseniz ben bir kaç yudum alayım

Maşallah elinize sağlık.

Bir kez daha açılışını yaptığımız Sütaş Entegre tesislerinin hayırlı olmasını diliyor, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerinde bulunarak kürsüde bulunan ayranı içti.





YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kanuna onay!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kanuna onay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 'Milli içkimiz ayran' dediCumhurbaşkanı Erdoğan yine 'Milli içkimiz ayran' dedi
Baydemir: Urfa halkı yalnız değildirBaydemir: Urfa halkı yalnız değildir
Anayasa değişikliği teklifi bugün komisyonda görüşülecekAnayasa değişikliği teklifi bugün komisyonda görüşülecek
Bakan Bozdağ açıkladı: 44 bin kişi tahliye olduBakan Bozdağ açıkladı: 44 bin kişi tahliye oldu
Kahraman: FETÖ insanları mankurt yapıyorKahraman: FETÖ insanları mankurt yapıyor
İbrahim Binici dahil 4 kişi tutuklandıİbrahim Binici dahil 4 kişi tutuklandı
resim yok TBMM Genel Kurulu'nda HDP'nin öneri red edildi
Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Muğla'daDarbe Girişimini Araştırma Komisyonu Muğla'da
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ülgen AçıklamasıAK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ülgen Açıklaması
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI