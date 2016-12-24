Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 'Milli içkimiz ayran' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri' açılış törenine katıldı. Erdoğan, 'Bizim milli içkimiz ayrandır' sözleriyle açtığı ayranı içti.
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|Tarih: 24-12-2016 11:58
Star'da yer alan habere göre
Erdoğan, "Bu milletin milli içkisi ayrandır dedik.
Günlerce haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar evet bizim milli içkimiz ayrandır. Müsaade ederseniz ben bir kaç yudum alayım
Maşallah elinize sağlık.
Bir kez daha açılışını yaptığımız Sütaş Entegre tesislerinin hayırlı olmasını diliyor, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."
ifadelerinde bulunarak kürsüde bulunan ayranı içti.
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