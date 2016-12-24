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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kanuna onay!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

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Tarih: 24-12-2016 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kanuna onay!
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Sabah'ta yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "6767 sayılı '2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu', 6768 sayılı '2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu', Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.





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