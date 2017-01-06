Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılacağı Toplu Açılış Töreni Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemi

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa milletvekilleri ve vatandaşların katılacağı toplu açılış öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Toplu açılış töreni bugün saat 14.00'te Rabia Meydanı'nda yapılacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalılara hitap edecek.



Alanda yoğun güvenlik önlemi alındığı görülürken, yaklaşık iki bin polisin görev aldığı öğrenildi. Dedektör köpek ile alanda arama çalışmaları yapılırken, alana giriş için çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu. Havadan ise polis ekiplerinin, helikopter destekli güvenlik önlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA