Danıştay'dan İmam Hatip okulları için flaş karar

Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda önemli bir karar aldı. Danıştay, valiliklerin okulları istediği zaman imam hatip liselerine dönüştürmesine izin veren yönetmeliği iptal etti. Ayrıca okul isimlerinin keyfi olarak değiştirilmesi de Danıştay’ın kararında hukuka aykırı bulundu. Bu kararla birlikte, okulların ismi valilik tarafından değiştirilemeyecek.Eğitim İş Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı olarak düzenlenen yönetmelikte valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmünün ve Konya Valiliği kararı ile Konya'da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesinin iptali için dava açtıklarını söyledi. Balık açıklamasında şu ifadelere yen verdi:Yine bu karar bir başka önemli hususu daha içerdiğini belirten Balık, şöyle devam etti:Bu kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Balık,dedi.