FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Muğla'da incelemelerde bulunmak için uçakla Dalaman'a geldi.



Dalaman Havalimanı'na gelen Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığındaki TBMM Darbe Girişimini Araştırma karti İstanbul milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Ravza Kavakçı Kan, Ak Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın yer aldı. Komisyon ilk olarak Dalaman Havalimanı'nda incelemelerde bulunup, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Dalaman Havalimanı Başmüdürü Yaşar Kasap, Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü Okan Karademir ve Dalaman Havalimanı'ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Akçal'ın ifadelerine başvurdu.



Komisyon, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve suikast timi tarafından saldırıya uğrayan otele hareket etti. Komisyonun burada basına açık olarak bugün 20.00 ile 24.00 saatleri ile yarın 10.00-13.00 saatleri arasında incemelerde bulunacağı açıklandı.



Komisyon üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Dalaman'daki incelemelerin ardından muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişi sırasında Marmaris'ten Dalaman Havalimanı'na uçusu, havalimanında yapılan işlemlerde herhangi bir aksaklık olup olmadığıyla ilgili buradaki yetkili personelin ifadelerini aldık. Ayrıca, Deniz Üs Komutanlığı'nda darbeci askerlerin yakıt almasıyla ilgili incelemeler yaptık. Herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Bugün ve yarın da Marmamis'te basına açık incelemelerde bulunacağız" dedi. - Muğla