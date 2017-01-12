Darbeci asker eşlerinden 80'i tutuklandı

hâkim karşısına çıkarılan şüphelilerden 80’i, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “örgütlü sahtecilik” ve “terör örgütü üyesi olma” suçlarından tutuklandı, 3’ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.Hazırlanan sevk yazısında, şüpheliler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast için Marmaris’e giden ekibin içinde yer alan Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Yüzbaşı Bahadır Sagun’un eşleri de bulunduğu belirtildi.Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 5 Ocak’ta 105 subay eşi hakkında gözaltı kararı aldırmış ve 84 şüpheliye ulaşılmıştı. Şüpheliler, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcı Erkman, itirafçı olan 1 şüpheliyi serbest bırakırken, 83 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Sevk yazısında şüphelilerle ilgili kuvvetli deliller bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:Soruşturma dosyasında Kevser Tümer, Kübra Sagun, Kübra Gülmez’in sınava girerek 100 ve üzeri net yapan şüphelilerin eşleriyle para ilişkisini gösteren, grafiklerde yer aldı.5 Ocak 2017’de yapılan operasyonda Kübra Gülmez ile Kübra Sagun’un halen devlet öğretmeni olarak görev yaptıkları ortaya çıkmıştı. Gülmez ve Sagun’un bu tarihe kadar maaş aldıkları vurgulandı. Sagun’un FETÖ tepe yönetiminde olan ve örgütün mollası olan Hamdullah Bayram Öztürk ile HTS irtibatının olduğunun anlaşıldığı belirtildi.