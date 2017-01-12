Darbeci asker eşlerinden 80'i tutuklandı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre
hâkim karşısına çıkarılan şüphelilerden 80’i, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “örgütlü sahtecilik” ve “terör örgütü üyesi olma” suçlarından tutuklandı, 3’ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hazırlanan sevk yazısında, şüpheliler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast için Marmaris’e giden ekibin içinde yer alan Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Yüzbaşı Bahadır Sagun’un eşleri de bulunduğu belirtildi.
‘KOCALARI DARBECİ’
Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 5 Ocak’ta 105 subay eşi hakkında gözaltı kararı aldırmış ve 84 şüpheliye ulaşılmıştı. Şüpheliler, sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcı Erkman, itirafçı olan 1 şüpheliyi serbest bırakırken, 83 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Sevk yazısında şüphelilerle ilgili kuvvetli deliller bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Şüphelilerin eşleri TSK bünyesinde görev yapmakta iken 15 Temmuz darbe girişimine katıldığından dolayı haklarında tutuklama ve diğer işlemler yapılan kişilerdir. Şüphelilerin ve darbe girişiminde yer alan eşlerinin bir kısmının MASAK raporuna göre para transferleri, Bank Asya Kurtarma Operasyonu döneminde para artışı, FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock isimli gizli haberleşme programını kullandıkları, FETÖ tepe yönetimi ile irtibatlı oldukları anlaşılmıştır.
Eşleri KPSS şüphelisi olan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen asker eşlerinin tüm listesi asker eşleri hakkında işlem yapılması özellikle YAŞ’ta değerlendirilmesi amacıyla 15 Temmuz darbe girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığına gönderilmiştir. Gönderilen bu listede yer alan KPSS şüphelisi Reyhan Abra’nın kocası Binbaşı Sadullah Abra’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayan pilot olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin kaçma, delilleri yok etme, tanık, mağdur ve başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması hususlarında kuvvetleri şüphenin oluşması nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesi talep olunur.”
Soruşturma dosyasında Kevser Tümer, Kübra Sagun, Kübra Gülmez’in sınava girerek 100 ve üzeri net yapan şüphelilerin eşleriyle para ilişkisini gösteren, grafiklerde yer aldı.
BAZI EŞLER HÂLÂ GÖREVDEYDİ
5 Ocak 2017’de yapılan operasyonda Kübra Gülmez ile Kübra Sagun’un halen devlet öğretmeni olarak görev yaptıkları ortaya çıkmıştı. Gülmez ve Sagun’un bu tarihe kadar maaş aldıkları vurgulandı. Sagun’un FETÖ tepe yönetiminde olan ve örgütün mollası olan Hamdullah Bayram Öztürk ile HTS irtibatının olduğunun anlaşıldığı belirtildi.