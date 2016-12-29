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DEAŞ'ın Lideri Ebu Candal Rakka'da Öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ'ın Rakka'daki liderlerinden Ebu Candal el-Kuveyti'nin Suriye'deki Tabka Barajı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürdüğünü duyurdu.

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Tarih: 29-12-2016 22:00
DEAŞ'ın Lideri Ebu Candal Rakka'da Öldürüldü
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DEAŞ liderlerinden Ebu Candal'ın Rakka'da öldürüldüğü bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'dan yapılan açıklamada, Ebu Candal'ın 26 Aralık'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

DEAŞ'IN SAVAŞ KONSEYİ ESKİ ÜYELERİNDEN

Açıklamada, DEAŞ'ın Savaş Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'ın Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira'nın geri alınmasında rol oynadığını belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ebu Candal, Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı intihar araçları, güçlendirilmiş el yapımı patlayıcılar ve kimyasal silahların kullanımında rol aldı. DEAŞ'ın terör saldırıları planlayıcıları ve Savaş Konseyi üyeleri ile ilişkisi bulunduğundan dolayı, Ebu Candal'ın ölümü DEAŞ'ın Rakka'yı savunma ve batıya karşı dışarıda operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir."

 




Kaynak: haberler.com



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