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DEAŞ'lı üst düzey yöneticiler toplantı sırasında vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde üst düzey DEAŞ'lı teröristlerin toplantı yaptığı karargah binasının vurulduğunu, 18 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Tarih: 24-12-2016 11:58
DEAŞ'lı üst düzey yöneticiler toplantı sırasında vuruldu
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Hürriyet'te yer alan habere göre TSK'dan yapılan açıklamada, Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab'ta aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu DEAŞ'lı teröristlerin toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada toplantı yapılan karargâh binasının imha edilerek 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri vurgulandı.

'EMİR' SEVİYESİNDE KAYIPLAR VERDİLER

Söz konusu harekâtı müteakip "DEAŞ'lı teröristlerin emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu” yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada "TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir" denildi.

AKILLI MÜHİMMAT KULLANILIYOR

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütünün Bab'taki hedefleri yok ediliyor. Askerin, sivillerin zarar görmemesi için önce istihbarat çalışması yaptığı ardından uygun mühimmat seçilerek hedeflerin vurulduğu belirtiliyor.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. Hedef tespitleri yapılırken aşırı bir hassasiyet sergilenmekte, vurulacak bina, korugan birkaç noktadan teyit edilmeyi müteakip vurulmaktadır" denildi.

Operasyonlarda tespit edilen binaların tek ve akıllı mühimmatla vurulduğu, böylece mermilerin binaya girdikten sonra patladığı ve yandaki binaların zarar görmediği belirtiliyor.





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