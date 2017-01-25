Demirkol sosyal medyada algı mı oluşturuyor

Bugün sosyal medya’da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un GAP Havalimanında VIP yerine yolcu kapısından geçiş yaptığı fotoğraf paylaşıldı. Ancak Demirkol’un VİP’ten uçuş yapma hakkının olmadığını ortaya çıktı.

Bugün bazı haber sitelerinde ve sosyal medya’da paylaşın haberde GAP Havaalanında birçok siyasetçinin VİP’i tercih ettiği uçuşlarda, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, VİP’ten uçuş yapmayan az sayıdaki siyasetçi arasında yer aldığı belirtildi. Haber’de Demirkol’un bu hareketinin vatandaşların takdirini topladığı belirtilirken, ilçe belediye başkanının VİP’ten uçuş yapma hakkının zaten olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya’da yorum yapan vatandaşlar ise, Başkan Demirkol’un algı yarattığı yönünde birleşti.

VİP salonlarının ayrıcalıkları

Başbakanlık Genelgesinde belirlenen protokolün kullanabilmesi için havaalanlarında VIP adı verilen özel salonlar bulunuyor. “Çok önemli kişilerin” kullandığı bu salonlarda, yolculara birinci sınıf hizmet veriliyor. VIP yolcularına rutin yolcu kontrolleri yapılmıyor. Bu kişiler, bagajlarını teslim etmek veya almak için ayrıca sıraya girmiyorlar. Bu yolculara, pasaport ve gümrük kontrollerinde de kolaylıklar sağlanıyor. VIP yolcular salondan uçağa ve uçaktan salona özel bir araçla götürülüp getiriliyorlar.

VIP’ten kim yararlanır

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, eski cumhurbaşkanları, Cumhuriyet Senatosu eski başkanları, Millet Meclisi ve TBMM eski başkanları, eski başbakanlar, cumhurbaşkanlığı eski konsey üyeleri, Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet partisi başkanı, bakanlar kurulu üyeleri, eski bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi), Sayıştay başkanı ve üyeleri, kuvvet komutanları, general ve amiraller, Yüksek Öğretim Kurulu başkanı ve üyeleri, TBMM başkanvekilleri, katip üyeleri, idare amirleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve TBMM üyeleri, TBMM eski üyeleri, cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, başbakanlık müsteşarı, TBMM genel sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, müsteşarlar, TC Merkez Bankası başkanı, AB Genel Sekreteri, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı, Rekabet Kurulu başkanı, Telekomünikasyon Kurulu başkanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı, Kamu İhale Kurumu başkanı, Tütün ve Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurulu başkanı, Şeker Kurulu başkanı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği yönetim kurulu başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanları, başbakan baş müşavirleri, müsteşar yardımcıları, cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel sekreter yardımcıları, devlet ya da vakıf üniversiteleri rektörleri, büyükelçiler, valiler, emniyet genel müdürü, büyükşehir belediye başkanları, Devlet Denetleme Kurulu başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı, bakanlık teftiş kurulları başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başkanı, Toplu Konut İdaresi başkanı, Özelleştirme İdaresi başkanı, GAP İdaresi başkanı, Devlet Personel başkanı, genel müdürler, Devlet İstatistik Enstitüsü başkanı, Türk Standartları Enstitüsü başkanı, TÜBİTAK başkanı, TÜBA başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı, TC Merkez Bankası başkan yardımcıları, devlet sanatçıları, İstiklal Madalyası sahipleri, hükümeti temsilen yurt dışına giden heyetler, DİSK, HAK-İŞ, TESK, TİSK ve TÜRK-İŞ konfederasyonları genel başkanları, yukarıda belirtilen görevlerden emekli olanlar, Türkiye Barolar Birliği başkanı, toplu görüşme yapma yetkisine sahip memur sendikalarının bağlı oldukları konfederasyon genel başkanları