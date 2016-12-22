Reklam
Bugun...


Depolarınızı Fulleyin Benzine Zam Geldi
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı.

Depolarınızı Fulleyin Benzine Zam Geldi
+ -

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 23 Aralık tarihi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı.

ANKARA VE İSTANBUL FİYATLARI

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya yükselecek.

EN SON 6 ARALIK'TA

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, 6 Aralık Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 15, motorine ise 16 kuruş zam yapmıştı.

Akaryakıt Cinsi       Tarih                     Fiyat
Tarih
Fiyat
LPG
22.12.2016 13:08
2,25 TL
97/98 Oktan Kurşunsuz Benzin   
22.12.2016 13:08
4,70 TL
Katkılı Motorin
22.12.2016 13:08
4,09 TL
95 Oktan Kurşunsuz Benzin
22.12.2016 13:08
4,72 TL
Motorin
22.12.2016 13:08
4,07 TL
Fuel Oil
22.12.2016 13:08
1,79 TL
Katkılı Kurşunsuz Benzin
22.12.2016 13:08
5,09 TL



Kaynak: haberler.com

Bu haber 296 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Elektrik aboneleri artık DEDAŞ'a bağlı kalmayacakElektrik aboneleri artık DEDAŞ'a bağlı kalmayacak
Depolarınızı Fulleyin Benzine Zam GeldiDepolarınızı Fulleyin Benzine Zam Geldi
Avrupa'dan Türk Şirketlerine TL ile Kredi KararıAvrupa'dan Türk Şirketlerine TL ile Kredi Kararı
KOBİ'ler 50 Bin TL Krediyi hemen kullanacakKOBİ'ler 50 Bin TL Krediyi hemen kullanacak
Kaya'dan üyelerine kredi desteği müjdesiKaya'dan üyelerine kredi desteği müjdesi
Ehliyet ve Pasaport ZamlandıEhliyet ve Pasaport Zamlandı
Artık Belediyeler Tahvil İhracı YapabilecekArtık Belediyeler Tahvil İhracı Yapabilecek
Şanlıurfa KOSGEB'te 50 Bin TL Kredi İzdihamıŞanlıurfa KOSGEB'te 50 Bin TL Kredi İzdihamı
Kredi kartı aidatını ve dosya masrafını geri isteyenler dikkatKredi kartı aidatını ve dosya masrafını geri isteyenler dikkat
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI