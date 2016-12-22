Depolarınızı Fulleyin Benzine Zam Geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 23 Aralık tarihi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı.
ANKARA VE İSTANBUL FİYATLARI
Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya, İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya yükselecek.
EN SON 6 ARALIK'TA
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, 6 Aralık Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 15, motorine ise 16 kuruş zam yapmıştı.
Akaryakıt Cinsi Tarih Fiyat
Tarih
Fiyat
LPG
22.12.2016 13:08
2,25 TL
97/98 Oktan Kurşunsuz Benzin
22.12.2016 13:08
4,70 TL
Katkılı Motorin
22.12.2016 13:08
4,09 TL
95 Oktan Kurşunsuz Benzin
22.12.2016 13:08
4,72 TL
Motorin
22.12.2016 13:08
4,07 TL
Fuel Oil
22.12.2016 13:08
1,79 TL
Katkılı Kurşunsuz Benzin
22.12.2016 13:08
5,09 TL