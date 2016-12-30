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Devlet Başkanı suçluları helikopterden atacak
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aşağı atmakla tehdit etti.

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Tarih: 30-12-2016 17:47
Devlet Başkanı suçluları helikopterden atacak
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Duterte, ABS-CBN haber kanalına verdiği röportajda, "Eğer yolsuzluk  yaptıysanız, sizi helikopterle yakalarım ve aşağıya atarım." dedi.

Vadettiği mali yardımları çalanların, kim olursa olsun helikopter  cezasına çarptırılacağını söyleyen Duterte, "Bunu daha önce yaptım, neden bir  daha yapmayayım ki?" diye konuştu.

Duterte, helikopterden attığı kurban ya da kurbanlarının, rehin  tuttukları kişiyi öldürenler olduğunu ileri sürdü ancak olayın ne zaman ya da  nerede olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Rodrigo Duterte, belediye başkanlığı yaptığı yıllarda geceleri Davao  çevresinde motosikletle dolaştığını ve şüphelileri bizzat öldürdüğünü söylemişti.  Polise, "Ben yapabiliyorsam, siz neden yapmayasınız?" demek istediğini savunan  Duterte, "Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım. Meydan okusunlar diye  beklerdim ki onları öldürebileyim." demişti.

ÖLÜM MANGASI TETİKÇİSİ İDDİASI

Devlet başkanı seçilmeden önce Davao'da 20 yıl belediye başkanlığı  yapan Duterte, hakkında Davao Ölüm Mangası (DDS) adlı çetenin tetikçilerinden  biri olduğuna dair çıkan iddiaları ise reddetmişti. Duterte, geçen yıl yaptığı  açıklamada da Davao'da adam kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan en az üç kişiyi  öldürdüğünü belirtmişti.

Devlet Başkanı Duterte'nin sözlerine açıklık getiren Devlet Başkanlığı  Haberleşme Bürosu Sekreteri Martin Andanar ise "Duterte'nin söylediklerini  ciddiye almalıyız ama genel anlamıyla değil." ifadelerini kullanarak Duterte'nin  katil olmadığını, konuşma tarzının bu olduğunu dile getirmişti.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu  ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin  uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu  binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

  

 

 

   






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