Dicle Elektrik Öğrenci Buluşmalarını Sürdürüyor

'Enerji Verimliliği Haftası' dolayısıyla ilköğretim okullarında 2. kademe öğrencileriyle buluşan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan illerde yarının büyükleri olan çocuklara enerji verimliliğini anlatmaya devam ediyor.



Enerjinin daha verimli kullanılması konusunda bilinç oluşturmak için öğrencilerle bir araya gelen Dicle Elektrik yetkileri, bu gün de konuya ilişkin seminer vermek üzere Müslüm Gülel Ortaokulundaki öğrenciler ile buluştu. Okul salonundaki seminere Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm ile Okul Müdürü Faruk Karataş'ın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



"Kullandığımız enerji sonsuz değil"



Burada konuşan ve Dicle Elektrik Ailesine teşekkür eden Milli Eğitim İl Müdürü İlci, "Bilinçli bir tüketici olma anlamında hepimize büyük görevler düşüyor. Enerji hayatımızı kuşatmış durumdadır. Elektrik enerjisini evlerimizde, okullarımızda kısaca yaşamınızın her alanında kullanmak zorunda kalıyoruz. Kullanılan bu enerji sonsuz değildir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için temel ihtiyaçlarımızdan birisi de enerjidir. Bunu nitelikli ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle enerjide tasarrufa gidilmesi noktasında sizlere çok büyük görevler düşüyor. Bazen çok basit gördüğümüz önlemlerin bile ekonomik anlamda çok büyük getirileri oluyor." dedi.



"En ucuz enerji tasarruf edilendir"



Dicle Elektrik İl Müdürü Hondu ise yaptığı konuşmada, enerji tasarrufunun yaşam konforu ve iş gücünden ödün verilmeden enerjinin akıllıca ve doğru kullanılması anlamına geldiğini söyledi. Hondu, "Enerji hayatımızın en vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Burada verilecek bilgileri gündelik hayatınızda kullanmanızın yanında eve gittiğinizde anne babalarınıza da anlatmanızı istiyoruz. Enerji kolay elde edilmiyor. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Bu yaşlarda tasarrufla ilgili bilgileri öğrenir, uygulamak için birbirinizi uyarırsanız hem aile ekonominize, hem de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlarsınız. Çünkü biz elektrik enerjisini doğal gazdan elde ediyoruz. Doğalgaz da yurt dışından dövizle alınıyor" dedi.



Bölgede israf edilen enerji anlatıldı



Konuşmaların ardından Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm tarafından, Müslüm Gülel Ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine bölgede israf edilen elektrik enerjisinin boyutları anlatılarak, enerji israfının önlenmesi için herkesin sorumlu davranması gerektiğinin altı çizildi. Programın ardından katılımcı öğrencilere hediyeler dağıtıldı. - ŞANLIURFA