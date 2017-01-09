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Dicle Elektrik Öğrencilere Enerji Verimliliğini Anlattı
Dicle Elektrik’te görev yapan uzmanlar, Enerji Verimliliği Haftası kutlamaları çerçevesinde hedef kitle olarak belirlediği yarının büyükleri çocuklara enerji verimliliğini anlatıyorlar.

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Tarih: 09-01-2017 21:01
Dicle Elektrik Öğrencilere Enerji Verimliliğini Anlattı
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Türkiye genelinde kayıt dışı elektrik kullanımının en yaygın olduğu illere elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik'te görev yapan uzmanlar, Enerji Verimliliği Haftası kutlamaları çerçevesinde hedef kitle olarak belirlediği yarının büyükleri çocuklara enerji verimliliğini anlatıyorlar.

Dicle Elektrik Dağıtım uzmanları, Enerji Verimliliği Haftası süresince sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta ilköğretim 2. kademe öğrencileri ile bir araya geliyor. Okullarda gerçekleşen öğrenci buluşmalarında, yarının büyükleri çocuklara anlayabilecekleri şekilde başta elektrik olmak üzere enerji kaynaklarının daha verimli nasıl kullanılabileceği konusunda bilgiler veriyor, onlardan gelen soruları yanıtlıyorlar. Enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmanın hedeflendiği öğrenci buluşmaları hafta boyunca her gün farklı bir okulda devam edecek.

"İsrafı önlemek için sorumluluk gerek"

Geçtiğimiz yıllarda enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak için fotoğraf yarışmaları, ilköğretim öğrencileri arası resim yarışmaları düzenleyen Dicle Elektrik Dağıtım, bu yıl da hedef kitle olarak seçtiği yarının büyükleri çocuklar ile okullarda buluşmaya başladı. Hafta münasebeti ile ilk buluşma Diyarbakır İngiliz Kültür Okulları ve Şanlıurfa Koç İlköğretim Okulunda gerçekleşti. Diyarbakır'da Elektrik Mühendisi Mizgin Zümrüt, İngiliz Kültür Okullarında okuyan 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerine bölgede israf edilen elektrik enerjisinin boyutlarını anlatarak, enerji israfının önlenmesi için herkesin sorumlu davranması gerektiğini anlattı.

Yenilenebilir enerji ve tasarrufa yatırım

Şanlıurfa'da ise Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdür Yardımcısı Murat Dursun, Tarımsal Sulama Müdürü Yusuf Kara, Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm ile Koç İlköğretim Okulu Müdürü Erhan Çelik'in katılımı ile 'Enerji Verimliliği' semineri düzenlendi. Etkinlikte konuşan Müdür Yardımcısı Dursun, ülkemizin enerjide yüzde 60 dışa bağımlı olduğunu belirterek, mevcut kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi. Dursun, "Yapılması gereken en önemli uygulama yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın yanında, tasarrufa yatırımdır" dedi.

Ülkenin kaderi çocuklara bağlı olacak

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü Tarımsal Sulama Müdürü Yusuf Kara ile Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm ise enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl Ocak ayının 2. haftasının Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlandığını ifade ederek, "Enerji tasarrufu kültürü 7-14 yaş grubunda kazanılması çok önemlidir. Ülkenin kaderi bugünün çocuklarının davranışlarına bağlı olacaktır" ifadelerini kullandılar.

Programların ardından Dicle Elektrik tarafından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

 

 




Kaynak: haberler.com



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