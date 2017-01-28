Dikkat Urfa'da elektrikler kesilecek

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa 2 trafo merkezinde yapılacak arıza, onarım ve bakım işleri kapsamında yapacağı şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa’nın Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde elektrik kesintisinin uygulanacağı duyurularak, vatandaşların tedbir alması istendi.

Konuyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtımdan yapılan duyuruda, “29 Ocak 2017’de İşletme Bakım ve Onarım Müdürlüğünün DEYAŞ ENERJİ Firması tarafından devam eden arıza onarım ve bakım işleri kapsamında yapacağı şebeke bakım çalışmaları (Urfa 2 Trafo Merkezinde yapılacak topraklama işlemleri) nedeniyle Karşıyaka, Çankaya, Doğukent Merkez Akbayır mahalleleri Veysel karani Yeşildirek, Ertuğrul Gazi, Ulubatlı, Osmangazi, Esentepe Mahalleleri Paşabağı, Şairnabi, Bamyasuyu İmambakır, Sırrın, Bahçelievler Mahalleleri Jandarma Sırrın Karşıyaka Mahalleleri Hayati Harrani, Onikiler, Eyyübiye, Tepe, Şıhmaksut, Hacıbayram, Muradiye, E.Nebi, Türkmeydanı, Sancaktar, Beykapısı, Kamberiye, Topdağı, Selçuklu, Osmanlı, Yenice Yakubiye mahalleleri Eyyüpnebi, Eyyüpkent mahalleleride 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.” Denildi.