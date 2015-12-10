Dilek Öcalan'ın İlk Soru Önergesi: Taciz ve İşkence Var mı

Hdp Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Siverek'te geçen 24 Kasım'da PKK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin Emniyet Müdürlüğü'nde taciz ve işkenceye maruz kaldığı iddiasında bulundu. Öcalan, iddialarını içeren soru önergesini İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na verdi.



PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan HDP'li Dilek Öcalan, geçen 24 Kasım'da polisin Siverek ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına aldığı 14 kişiyi fiziki ve sözlü olarak tehdit ettiğini, kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde beklettiği, kadın şüphelileri taciz ettiği iddiasında bulundu.

İŞTE ÖCALAN'IN BAKAN ALA'YA YÖNELTTİĞİ SORULAR

İddiaların taciz ve işkenceye maruz kaldığını öne süren kişiler tarafından savcılığa da aktarıldığını belirten HDP'li Öcalan, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlamasını istediği önergede şu soruları sordu: "

-Gözaltına alınanların Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilmelerine dair Bakanlığınızın yazılı veya sözlü bir talimatı olmuş mudur?

-Olmadıysa neye istinaden getirilmişlerdir?

-Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nde her türlü işkenceyi meşru gören personelin görevi nedir?

-Bu personel kimin, kimlerin talimatı doğrultusunda görevini yapmaktadır?

-Konu ile ilgili Bakanlığınızın bir talimatı var mıdır?

-Bu uygulama, gözaltına alınan herkese yapılan rutin bir uygulama mıdır?

-Sadece bu kişilere yönelik ise gerekçesi nedir?

-Bu personel Şanlıurfa dışından getirilen özel bir ekip midir?

-Şanlıurfa TEM Şube personeli değil ise burada oluşturulan ekibin gerekçesi nedir?

-Başka illerde de benzer bir ekip görevlendirilmiş midir?

-Bu ekiplerin kurulma amacı/görev tanımı nedir?

-Bakanlığınızca, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere aykırı olan uygulamaları gerçekleştirenlerle ilgili bir inceleme başlatılmış mıdır?

-Yapılan bu uygulama mahkemede verilen resmi ifadelere geçmesine rağmen, henüz bir inceleme başlatılmadı ise gerekçesi nedir?"