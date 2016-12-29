Reklam
Bugun...


Doğalgaz Aboneleri Dikkat! Fiyatlara Zam Geldi
Yeni yılla birlikte doğalgaz abonelik bedellerine de zam geldi. Şofben ve ocak bedellerinde ise indirim var.

facebook-paylas
Tarih: 29-12-2016 11:56
Doğalgaz Aboneleri Dikkat! Fiyatlara Zam Geldi
+ -

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılında doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerden tahsil edeceği bağlantı ve iç tesisat işlem bedellerini belirledi.

Kurumun yıllık enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışlarını baz alarak belirlediği tarifelere göre aboneler, 2016'da doğalgaz bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 425 lira öderken, 2017'de bu rakam 455 liraya yükseldi.

Doğalgazda güvence bedeli tutarı kombi, soba ve merkezi sistem için bu yıl olduğu gibi yeni yılda da 386 lira olacak.

OCAK VE ŞOFBENDE İNDİRİM

Yeni yılda, ocak ve şofben için alınan doğalgaz güvence bedelleri ise düştü. Doğalgazda ocak için alınan güvence bedeli 20 lira, şofben için alınan bedel ise 40 liraya geriledi. Bu bedel, 2016'da ocak ve şofben için 93'er lira olarak belirlenmişti.

AÇMA - KAPAMA ÜCRETİ

Doğalgaz dağıtım şirketleri 2017 yılında abonelerden sayaç açma kapama bedeli için 30 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2016'da 28 lira olarak belirlenmişti.

Karar kapsamında, aboneler 2017'de ilave her 100 metrekare alan için dağıtım şirketlerine bağlantı bedeli olarak 375 lira ödeyecek.

Belirlenen tarifelere göre, ilk 100 metrelik bağlantı hattı kontrolü için aboneler dağıtım şirketlerine 275 lira, ilave her 1 metre bağlantı için de 2,3 lira daha fazla ödeme yapacaklar.

Ayrıca aboneler dağıtım şirketlerine, iç tesisat işlem bedelleri için sayaç tipine göre 30 ile 229 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme gerçekleştirecek.

EPDK'nın 2017 yılı için belirlediği bağlantı tarife ve iç tesisat işlem bedelleri şöyle:

Bağlantı Bedelleri Tutar
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 455
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 375
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 375
Bağlantı Kontrol ve Onay bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 2,3
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 386
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 386
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 386
Güvence Bedeli Ocak (TL) 20
Güvence Bedeli Şofben (TL) 40
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 177
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 30
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 150

 

İç Tesisat İşlem Bedelleri Tutar
Sayaç Tipi  
G4, G6 (TL/Adet) 30
G10, G16, G25 (TL/Adet) 56
G40, G65, G100 (TL/Adet) 112
G160, G250, G400 (TL/ Adet) 170
G400'den büyük (TL/Adet) 229
Kolon Hattı (TL/Proje) 30



Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Yeni asgari ücret zammı açıklandıYeni asgari ücret zammı açıklandı
ŞUTSO'nun Nefes kredisi başvuruları başladıŞUTSO'nun Nefes kredisi başvuruları başladı
Doğalgaz Aboneleri Dikkat! Fiyatlara Zam GeldiDoğalgaz Aboneleri Dikkat! Fiyatlara Zam Geldi
KOSGEB'in Kredi Ödemeleri Başladı!KOSGEB'in Kredi Ödemeleri Başladı!
Kaçakçıların zulası görenleri şaşkına çevirdiKaçakçıların zulası görenleri şaşkına çevirdi
Şanlıurfa Ticaret BorsasıŞanlıurfa Ticaret Borsası
KOSGEB Ödemeleri yarın başlıyorKOSGEB Ödemeleri yarın başlıyor
Elektirk'te tavan fiyat uygulaması geliyorElektirk'te tavan fiyat uygulaması geliyor
KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine rekor başvuru geldiKOSGEB'in 50 bin liralık kredisine rekor başvuru geldi
Şanlıurfa'da turizm bitme noktasına geldiŞanlıurfa'da turizm bitme noktasına geldi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI