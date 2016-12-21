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Doğu kadınının 'rol modeli'
Şanlıurfa'da Belediye Başkan Yardımcılığına kadın atayarak bir ilki gerçekleştiren Akçakale ilçesinin Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, diğer belediyelerin aynı uygulamalarına öncülük ederken, eşi Ayşe Ayhan de kadınlara "rol model" oluyor.

Doğu kadınının 'rol modeli'
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Sanılanın aksine doğu yöresi kadınlarının içine kapanık, evde oturup koca eline bakan, çocuk doğuran ve kendine özgüveni olmayan kadın profilini yansıtmadığını anlatan Ayşe Ayhan, "Bizim kadınlarımızın kendine özgüveni de var, yeri geldiğinde kendi ayakları üzerinde durabilecek kabiliyetleri de var" dedi. Ayhan, "Yeter ki kadınlarımıza fırsat tanınsın, onlar bir erkeğin yapabileceği çoğu işi daha iyi yerine getirebileceklerini kanıtladılar" diye konuştu.

Eşinin ilk kez bir kadını belediye başkan yardımcısı olarak atamasından dolayı da gurur duyduğunu anlatan Ayşe Ayhan, şöyle devam etti:"Eşimin kadın belediye başkan yardımcısı seçmesini ben de destekledim. Sağ olsun başkan yardımcımız Naciye Kurt hanımefendi de kendinden bekleneni fazlasıyla yerine getirdi. Gece gündüz demeden, mesai saati aramadan emeğini belediyemize adayan Naciye Kurt'un başarılı çalışmaları eşimin aldığı kararda ne kadar haklı olduğunu kanıtladı."

Kendisinin de doğu kültürü ile yetiştiğini, geleneklerine, göreneklerine her zaman bağlı kaldıklarını anlatan Ayşe Ayhan, şöyle devam etti;"Eşim belediye başkanı olmadan önce il merkezi Şanlıurfa'da oturuyorduk. Eşim belediye başkanı seçilince Akçakale'ye taşındık. Çünkü, halkımızın içinde onlarla kol kola iç içe olmamız gerekiyordu. Bu durumdan hiç rahatsız olmadım, aksine ben de çok istedim. Eşimin yoğun çalışmasından, evine zaman ayıramamasından yakınmak bir yana ben de onunla birlikte ilçeyi karış karış gezip sorunları dinlemekten, eşime bu konuda bilgi aktarmaktan inanılmaz mutlu oluyorum. Yardım eli uzattığımız insanların yüzündeki tebessüm, dillerinden dökülan 'Allah sizden razı olsun' sözcüklerinden daha büyük bir ödül olabilir mi? Bu sözler ve onların yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğumu alıp götürüyor."




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