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Dolar yine yükselişe geçti
FED Başkanı Yellen'in faiz artışlarının daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

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Tarih: 19-01-2017 11:45
Dolar yine yükselişe geçti
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarının beklentilerden daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

"FAİZ ARTIŞLARININ GECİKMESİ MALİ İSTİKRARSIZLIK GETİRİR"

Fed Başkanı Janet Yellen, yaptığı bir konuşmada faiz oranlarını "önümüzdeki iki yıl içinde bir kaç kez" artırmasını beklediğini ifade etti. Yellen, faiz artışlarını yapmakta gecikmenin, enflasyon ve mali istikrarsızlık nedeni olabileceği uyarısında bulundu.

AÇIKLAMALAR SONRASI DOLAR YÜKSELDİ

Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından yükselen dolardaki artış, "güçlü dolar hakkında endişelerini" açıklayan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yalnızca bir gün kalması nedeniyle sınırlı kaldı.

 




Kaynak: haberler.com



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