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Doping Bu Kez Madalya Getirdi
Mersin 2013 Akdeniz Oyunları’nda Yarı Maraton’da dördüncü olan milli atlet Muzaffer Bayram, şampiyon olan Faslı sporcunun dopingli çıkması nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından üçüncülük madalyasını almaya hak kazandı.

Doping Bu Kez Madalya Getirdi
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Mersin 2013 Akdeniz Oyunları'nda Yarı Maraton'da dördüncü olan milli atlet Muzaffer Bayram, şampiyon olan Faslı sporcunun dopingli çıkması nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından üçüncülük madalyasını almaya hak kazandı.

Doping olayları yüzünden oldukça yıpranan Türk sporu, bu kez kazançlı çıktı. Mersin 2013 Akdeniz Oyunları'nda Yarı Maraton'da 4. olan milli sporcu Muzaffer Bayram, altın madalya kazanan Faslı Ahmed Baday'ın dopingli çıkması nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından bir üst sıraya yükseltildi.

IOC, milli atletin bronz madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi. Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çıntımar'dan müjdeli haberi alan Bayram, düzenlenecek bir törenle de madalya ve ödülünü alacak. - ANKARA




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