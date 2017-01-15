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Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı
Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor.

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Tarih: 15-01-2017 11:33
Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı
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Dünya genelinde çok sayıda kullanıcının, Facebook’a erişim sıkıntısı yaşadığı öğrenildi. Sorunun nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, erişim sıkıntısının yavaş yavaş ortadan kalktığı bilgisine ulaşıldı. 






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