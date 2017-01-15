Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcının, Facebook’a erişim sıkıntısı yaşadığı öğrenildi. Sorunun nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, erişim sıkıntısının yavaş yavaş ortadan kalktığı bilgisine ulaşıldı.
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|Tarih: 15-01-2017 11:33
Dünya genelinde çok sayıda kullanıcının, Facebook’a erişim sıkıntısı yaşadığı öğrenildi. Sorunun nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, erişim sıkıntısının yavaş yavaş ortadan kalktığı bilgisine ulaşıldı.
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