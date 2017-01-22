Edirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandı

Türkiye’nin önemli otoyol projelerinin başında gelen Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinin batısındaki Hacılar Köyü’nden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında Kızılırmak Nehri’ni geçerek Kırşehir’in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

YİD modeliyle 14 Nisan'da ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyol Projesi, 330 kilometrelik otoyolun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Toros Dağları'ndan geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tünel ve Viyadük grubunun da parçası olan otoyolun tamamlanmamış kısmının, YİD modeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.