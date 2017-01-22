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Edirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandı
Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye'nin, bölgesel ve kıtalar arası ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım projelerine bu yıl başlanması hedefleniyor.

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Tarih: 22-01-2017 13:34
Edirne'den, Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ihalesi hazırlandı
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Türkiye’nin önemli otoyol projelerinin başında gelen Ankara Niğde  Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinin batısındaki  Hacılar Köyü’nden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda ise sona erecek.  Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında Kızılırmak Nehri’ni geçerek Kırşehir’in  Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından  Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

YİD modeliyle 14 Nisan'da ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyol Projesi,  330 kilometrelik otoyolun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım  sağlanacak. Toros Dağları'ndan geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı  yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tünel ve Viyadük grubunun da parçası olan otoyolun  tamamlanmamış kısmının, YİD modeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

 




Kaynak: milliyet.com.tr



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