Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ilk defa gerçekleştirilecek olan ‘Eğitimcinin Eğitimi’ projesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 118 okul spor salonunda görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin, kişisel ve mesleki gelişimine destek olabilmek, motivasyonel ve iletişim becerilerinin yanında kendilerini yenileme ve geliştirmelerine katkı sağlanacak. Okul spor salonlarında sunulan hizmet kalitesini arttırabilmek ve bu sayede sporcu nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen proje 13 Ekim – 1 Aralık 2015 tarihleri arasında Ali Emiri Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde başlıyor.



İBB’ye ait 118 okul spor salonunda görevli eğitimciler katılacak

16 farklı konu başlığında verilecek olan eğitimler konularında uzman ve deneyimli akademisyenler ile ünlü antrenör ve sporcuların eşliğinde gerçekleştirilecek. İBB’ye ait 118 okul spor salonunda görev alan beden eğitimi öğretmenleri ve spor eğitmenleri, beden eğitimi spor yüksek okulu mezunları ile faal antrenörlerin de katılabileceği eğitim programı 8 hafta sürecek.



8 haftalık program 16 farklı konuyu kapsıyor

Spor bilimlerini yeni bilgi ve becerileriyle donatmak, eğitmen verimliliğini artırmak ve eğitim sistemlerinin kalite ve etkisinin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlanan projede; Antrenörlük Felsefesi ve Liderlik, Sporda İletişim Becerileri, Sporcu Beslenmesi, Sporda Psikoloji ve Performans, Sporda Beceri Öğrenimi ve Antrenman Planlama, Yönetici, Antrenör, Sporcu ve Veli İlişkileri, Sporda Motivasyon, Farklılıkların Yönetimi ve Takım Çalışması, Stres Yönetimi, Spor Yaralanmalarında İlk Yardım, Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı Nesiller İçin Spor Kültürü ve Olimpizm, Sporda Girişimcilik ve Etkinlik Yönetimi, Spor Tarihi ve Mirası, Beden Dili ve İtibar Yönetimi, Yerel Yönetimlerde Rekreasyon ve Spor Uygulamaları gibi konu başlıkları hakkında uzman akademisyenler eşliğinde eğitim verilecek.

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