Reklam
Bugun...


Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilk defa düzenlenecek olan ‘Eğitimcinin Eğitimi’ projesi 13 Ekim-1 Aralık 2015 tarihleri arasında Ali Emiri Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor
+ -

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ilk defa gerçekleştirilecek olan ‘Eğitimcinin Eğitimi’ projesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 118 okul spor salonunda görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin, kişisel ve mesleki gelişimine destek olabilmek, motivasyonel ve iletişim becerilerinin yanında kendilerini yenileme ve geliştirmelerine katkı sağlanacak. Okul spor salonlarında sunulan hizmet kalitesini arttırabilmek ve bu sayede sporcu nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen proje 13 Ekim – 1 Aralık 2015 tarihleri arasında Ali Emiri Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde başlıyor.

İBB’ye ait 118 okul spor salonunda görevli eğitimciler katılacak
16 farklı konu başlığında verilecek olan eğitimler konularında uzman ve deneyimli akademisyenler ile ünlü antrenör ve sporcuların eşliğinde gerçekleştirilecek. İBB’ye ait 118 okul spor salonunda görev alan beden eğitimi öğretmenleri ve spor eğitmenleri, beden eğitimi spor yüksek okulu mezunları ile faal antrenörlerin de katılabileceği eğitim programı 8 hafta sürecek.

8 haftalık program 16 farklı konuyu kapsıyor
Spor bilimlerini yeni bilgi ve becerileriyle donatmak, eğitmen verimliliğini artırmak ve eğitim sistemlerinin kalite ve etkisinin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlanan projede; Antrenörlük Felsefesi ve Liderlik, Sporda İletişim Becerileri, Sporcu Beslenmesi, Sporda Psikoloji ve Performans, Sporda Beceri Öğrenimi ve Antrenman Planlama, Yönetici, Antrenör, Sporcu ve Veli İlişkileri, Sporda Motivasyon, Farklılıkların Yönetimi ve Takım Çalışması, Stres Yönetimi, Spor Yaralanmalarında İlk Yardım, Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı Nesiller İçin Spor Kültürü ve Olimpizm, Sporda Girişimcilik ve Etkinlik Yönetimi, Spor Tarihi ve Mirası, Beden Dili ve İtibar Yönetimi, Yerel Yönetimlerde Rekreasyon ve Spor Uygulamaları gibi konu başlıkları hakkında uzman akademisyenler eşliğinde eğitim verilecek.

ÖSYM, 2016 yılı KPSS tarihlerini açıkladı




Bu haber 64 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Öğretmenlik sıralamasına yeni düzenlemeÖğretmenlik sıralamasına yeni düzenleme
Öğretmenler Birlikte ÖğreniyorÖğretmenler Birlikte Öğreniyor
YGS Matematiğine Singapur ModeliYGS Matematiğine Singapur Modeli
Eğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyorEğitimcinin Eğitimi Projesi başlıyor
Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!
Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldıProf. Dr. Ali Vahit Turhan, Palmes Académiques ile onurlandırıldı
BİLGİ’nin Kalite Odaklı Hedefine 4 YıldızBİLGİ’nin Kalite Odaklı Hedefine 4 Yıldız
Altı Sigma ile yönetimsel problemler kalmıyorAltı Sigma ile yönetimsel problemler kalmıyor
ÖSYM sınav sonuçları için mobil uygulaması geliyorÖSYM sınav sonuçları için mobil uygulaması geliyor
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI