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Ekim ayında kıyamet kopacak iddiası
Komplo Teorisyeni David Meade yaptığı açıklamada, "2017 Ekim'de Dünyanın Sonu Gelebilir" iddiasında bulundu

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Tarih: 04-01-2017 11:33
Ekim ayında kıyamet kopacak iddiası
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Uzayla ilgili çalışmalar yürüten ve 'Planet X – The 2017 Arrival' kitabının yazarı teorisyen David Meade, Dünya'nın sonuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Meade, herkesin beklediği o tarihi verdi.

Dünyanın sonuyla ilgili ortaya atılan teorilere bir yenisi daha eklendi. David Meade isimli komplo teorisyeni, Dünya'nın Ekim ayında gizemli dev bir gezegenle çarpışarak sonunun gelebileceğini öne sürdü. 'Planet X - 2017 Varış' kitabının yazarı David Meade, 'güneşimizin ikizi' dediği dev bir yıldızın Dünya'nın güney kutup noktalarına doğru ilerlemekte olduğunu ifade etti. Yıldız, gezegenimize doğru ilerleyen Gezegen X olarak da ifade ettiği geniş, mavi bir gezegen olan Nibiru da dahil olmak üzere "yedi yörünge cisimcikleri" ni beraberinde getireceği iddia ediliyor. Komplo teorisyenleri, 'haydut gezegen' Nibiru'nun yerçekimsel etkisinin yüzlerce yıl önce diğer gezegenlerin yörüngelerini bozduğuna inanıyor. Meade, yıldızın yeryüzüne yaklaşan açısı nedeniyle yerinin belirlenmesinin zor olduğunu söyledi. Planet X News için bir parça yazan Meade, "Bu sistem, elbette, güneş sistemimizin ekliptik ile hizalanmamakla birlikte, eğik bir açıdan Güney Kutbumuza doğru geliyor" dedi. Ancak bilim dünyası Nibiru'nun varlığını kabul etmiyor. 

NASA tarafından yapılan açıklamalarda Nibiru'nun varlığı reddedilmişti.

 




Kaynak: haberler.com



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