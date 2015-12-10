Ekinci Alışılmışın Dışında Bir Şey Yapıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, seçimden seçime hatırlanan ve ayaküstü dinleniyormuş gibi yapılan esnafı, seçimden sonra da ziyaret edip dertlerini dinliyor. Esnaf Birliği kayıt dışı olanlardan yana dert yakınırken esnaf da belediyeden beklentilerini iletti.

Haftanın belirli günlerinde rutin olarak esnaf gezilerini sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, önce esnaf sonra da Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yönetimiyle bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren beraberindekilerle Haşimiye'den başlayarak civardaki çarşı esnafının sorunları dinleyen Başkan Ekinci, kendisine iletilen sorunları çözüm bulmak amacıyla ilgililere tek tek not aldırdı. Aynı gün Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini de ziyaret eden Başkan Ekinci, burada Başkan Mehmet Şefik Bakay ve yönetimini dinledi. Kayıt dışı işletmelerle mücadele noktasında destek istenen Ekinci, atılacak adımları ve alınacak tedbirleri birlik başkanı ve oda başkanlarıyla görüştü. Bugüne kadar esnafın karşılaştığı durum seçilenlerin veya seçilmek isteyenlerin sadece seçimden önce ziyaret etmesi şeklindeydi. Esnaf seçimden seçime hatırlanır, ayaküstü notlar alınır, seçimden sonra hepsi unutulurdu. Seçimden sonra yapılan ziyaretlerdeyse esnaf sorununu ve beklentilerini daha rahat iletebiliyor.

EKİNCİ: KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN

Kayıt dışı işletmelerle mücadele noktasında önemli adımların atıldığını ve devamının da geleceğini kaydeden Ekinci, "Hem kayıt dışı işletmelerle mücadele ediyoruz hem de halkımızın sağlığı için gerekli tedbirleri alıyoruz" diyerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı'nın kayıt dışı fırınlarla ilgili kendilerinden toplantı talep ettiğini hatırlatan Ekinci, "Bu vesile ile bizler Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Oda Birliğinin başkanını ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Burada özellikle kayıt dışı ile mücadele konusunda yapılması gerekenleri masaya yatırdık. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Onun dışında denetimler konusunda, ekmeğin kalitesinden tutun da, başka işletmelerdeki hijyenik duruma kadar kendi ekiplerimizi eğitiyoruz. İhtiyaç duyulan anlamda bu işi iyi bilen personel takviyesi yapılması noktasında vatandaşlarımıza bu anlamda da iyi hizmet sunmaya çalışıyoruz. Burada şunu ifade etmek gerekir ki, Bizlerin yapacağı bu denetimler, bu kayıt dışı ile ilgili mücadele vatandaşlarımızın sağlığı adına yapılan mücadeledir." diye konuştu.

'EKMEĞİN KALİTESİ HERKESİN ORTAK ŞİKAYETİ'

Ekmek kalitesinin herkesin şikayet sebebi olduğunu ve artık bu sorunun kanayan yara haline geldiğini kaydeden Ekinci, "Buradaki kayıt dışı olan işletmeler bizim rakibimiz değil, ama şu var burada çoğu işletme devlete vergilerini ödüyorlarsa, birilerinin de kayıt dışı olup bunlarla rekabet noktasında çok doğru bir hareket değildir. Bizler belediye olarak zabıta birimimiz ile her türlü denetimi yapacağız. Herkesin şikâyet ettiği ekmeğin kalitesi konusu hakikaten bir yaradır. Her türlü tedbiri Belediye olarak alacağız. Bu anlamda müşteri dostu diye adlandırdığımız işletmeleri de ilan edeceğiz. Yanlış yapan insanları da yine aynı şekilde bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Dolayısıyla burada insanlarımızın hak ettiği kalitede sunulmasına da vesile olmuş olacağız. Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanımız ve Fırıncılar Odası Birliği başkanımız ve diğer yönetim kurulu üyeleri de bu anlamda bizlerle beraber olacaklarını ifade ettiler. Kısa bir süre içerisinde de bunu yazılı bir metin haline getirip bunu tebliğ edeceğiz. Ve kontrollerimiz sıkı bir şekilde başlayacaktır." şeklinde konuştu.

BAKAY: BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Başkan Ekinci'nin ziyareti hakkında görüşünü aktaran Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, "Eyyübiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci, Esnaf ve Sanatkârlar odasını ziyaret ettiği için teşekkür ederiz. Bu ziyaret içerisinde esnaflarımızla ilgili problemlerimizi dile getirdik. Bu problemler içerisinde birinci derecede esnafımızın kayıt dışı şikayeti ve ruhsatsız işyerleri ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Ayrıca fırıncılarımızla, lokantacılarımızla, berberlerimizle ilgili denetim noktasında birlikte hareket edeceğiz.'' dedi.

KARTLI: SAĞLIKLI YEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Kayıt dışı işletmelerle ilgili atılan adımlardan dolayı Ekinci'ye teşekkür eden Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, "Fırıncılar Odası olarak Eyyübiye Belediyemizin ekibi ile birlikte başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın sorunlarını masaya yatırdık. Kayıt dışı olan işyerimizi değerlendirdik. Bundan sonra kayıt altında olmayan işyerlerimize müdahale edilecektir. Denetimlerin sıklaşacağı ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yemek yemesi için önemli çalışmalarımız olacaktır." diye kaydetti.

( Gazeteipekyol)

