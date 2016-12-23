El Bab'da 22 Işid Teröristi Etkisiz Hale Getirildi





Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla El Bab'daki terör örgütü Işid hedeflerine düzenlenen hava harekatında 22 terörist etkisiz hale getirildi.



Ayrıca, Işid'in barınma, silah mevzisi ve savunma amaçlı kullandığı 37 bina, 3 cephanelik ve bir lojistik merkezi imha edildi.



Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü Işid'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.



Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.



Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli kuruluş, TSK'nın Suriye'deki operasyonları sırasında son 24 saatte 88 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti.



Londra merkezli kuruluş, sivillerden 72'sinin Perşembe, 16'sının da Cuma günü öldüğünü bildirdi.



Ancak iddia, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.



Diğer yandan Türkiye ve Rusya'nın girişimi ile sağlanan ateşkesin ardından Halep'in doğusundaki sivillerin ve silahlı muhaliflerin tahliyesi sona erdi.



Yaklaşık 45 bin kişi 15 Aralık'tan bu yana muhaliflerin kontrolündeki başka bölgelere ulaştı.



Muhaliflerin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusu, dört yıl aradan sonra yeniden Halep'te kontrolü sağlamış oldu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Şam Gepost: 23 december 2016

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