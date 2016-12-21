El Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e Çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre El Bâb'da DEAŞ'ın bombalı araçlar yaptığı saldırıda 10 asker şehit oldu, 6'sı ağır 18 asker yaralandı. Son saldırıda şehit olan askerlerimizle birlikte bugün Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Mehmetçik sayısı 14'e yaralanan Mehmetçik sayısı 33'e yükseldi.

"10 ASKERİMİZ ŞEHİT"

TSK'dan akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede, öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında 10 asker şehit düştü. 6'sı ağır olmak üzere 18 asker de yaralandı.

"67 HEDEF VURULDU"

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının 67 hedefi vurduğu ifade edildi.

Açıklamada çatışmalar ile karadan ve havadan yapılan harekatlarda 138 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

21 Aralık 2016 saat 21.00'a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama şu şekilde:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekâta devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır.

HAVA HAREKATLARI

Bölgedeki TOPÇU birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir.

Şu ana kadar TOPÇU birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile;

-3 adet ZSU-23 Silah monteli Pikap aracı,

-2 adet DOÇKA monteli Pikap aracı,

-3 adet Ağır Makinalı Tüfek monteli Pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir.

67 HEDEF, 138 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir.

Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir.

Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6'sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

kaynak: haberler.com