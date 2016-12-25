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Elektirk'te tavan fiyat uygulaması geliyor
Elektrikte, fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL'yi gördü. Enerji yönetimi fırsatçıların önüne geçmek için elektrikte 'tavan fiyat' uygulamasını gündeme aldı.

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Tarih: 25-12-2016 11:20
Elektirk'te tavan fiyat uygulaması geliyor
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Elektrikte, fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL'yi gördü. Bu düzey, 'Kriz fırsatçıları harekete geçti' yorumlarına neden oldu. Enerji yönetimi fırsatçıların önüne geçmek için elektrikte 'tavan fiyat' uygulamasını gündeme aldı.

Kışın bastırması ve konutlarda ısınma amaçlı tüketimin artması üzerine santrallara doğalgaz akışının kesilmesi, elektrikte arz-talep dengesini bozunca serbest piyasada fiyatlar (1 kilovatsaat elektrik) 2 TL'ye dayandı. Enerji yönetimi, kriz fırsatçılarının önüne geçmek için elektrikte "tavan fiyat" uygulamasını gündemine aldı. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, enerji yönetiminin bu konuda bir çalışması olduğu doğrulayarak, bunun gerekli bir önlem olduğunu söyledi.

SANTRALLARA UYARI

Doğalgaz tüketimi, kışın bastırmasıyla özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükkentlerde olağanüstü artış gösterdi. Ankara'da enerji yönetimi, konutlardan gelen ısınma amaçlı yoğun talebi karşılamak için gaz santrallarına akışı yüzde 90 kıstı. Bazı santrallar de devre dışı kaldı. Bu durum elektrik arz-talep dengesini sıkıntıya soktu. Talebin yüksek seyrettiği elektrikte, serbest piyasada fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL'yi gördü. Bu düzey, "Kriz fırsatçıları harekete geçti" yorumlarına ve değerlendirmelerine yol açtı.

Enerji yönetimi, ocak ayında havanın daha da soğuyacağı yönündeki tahminler üzerine elektrikteki arz sorununun fırsata çevrilmesini ve istismar edilmesini engellemek üzere önemli bir adım attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hafta içinde elektrik üreten şirketlerle görüştü. "Serbest piyasa"nın esas olduğu ancak fiyatları zirveye taşıyacak istismara ve kriz fırsatçılığına izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Enerji yönetimi, kriz fırsatçılarının önüne geçmek için elektrikte "tavan fiyat" uygulamasını gündemine aldı. HABERTÜRK'ün görüştüğü bir kaynak, halen serbest piyasada elektrikte en fazla 2 TL'lik bir fiyatın oluşabileceğini belirterek, "Bu dönemin koşulları dikkate alınarak, bir tavan üzerinde çalışma yapılıyor. Rakam henüz net değil. Ancak, bu 2 TL'nin çok çok altında olacaktır" dedi.

GEREKLİ BİR ÖNLEM

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, enerji yönetiminin bu konuda bir çalışma yaptığını doğrulayarak, bunun gerekli olduğunu söyledi. Arslan, doğalgaz santrallarının akışın kesilmesi nedeniyle günlük milyonlarca liralık zarar yazdığını, yönetiminde bulunduğu AKSA'nın kesinti nedeniyle günlük zararının 5 milyon TL dolayında olduğunu söyledi.

HAFTASONU ELEKTRİK FİYATLARI DÜŞTÜ

Serbest piyasada cuma günü saatlik bazda saat 14.00 için 1.9 TL ve ortalama 58 kuruş olan elektrik fiyatları, cumartesi ve pazar düştü. Cumartesi 23 kuruş olan fiyat bugün 22 kuruş olarak kayıtlara geçti.

(Olcay Aydilek / Gazete Habertürk)






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