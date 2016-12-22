Elektrik aboneleri artık DEDAŞ'a bağlı kalmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte serbest tüketici yıllık tüketim limiti, 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü. Buna göre gelecek yıl aylık elektrik faturası 82 lirayı geçen tüketici tedarikçisini seçebilecek. Geçen yıl bu tutar 120 lira düzeyindeydi.

LİMİT YENİDEN BELİRLENDİ

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı serbest tüketici yıllık tüketim limiti yeniden belirlendi.

Buna göre, 2016 yılı için 3 bin 600 kilovatsaat ve üzeri olan serbest tüketici limiti, 2017 yılı için 2 bin 400 kilovatsaate düşürüldü.

FATURASI 82 TL'NİN ÜZERİNDE OLAN TEDARİKÇİSİNİ SEÇEBİLECEK

Söz konusu karar çerçevesinde, 2017 yılı için belirlenen limitte aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketiciler, serbest tüketici niteliğine sahip olacak ve tedarikçisini seçebilecek.

Böylece, yıllık tüketimi 2 bin 400 kilovatsaatin üzerinde olan yaklaşık 8,4 milyon abone serbest tüketici olma hakkı kazanacak.

SÖZLEŞMELERE DİKKAT

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sözleşme imzalayacak serbest tüketicilerin, imzadan önce haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret etti. Yılmaz, "Abonelik sözleşmeleri çok dikkatle okunmalı ve imzalanmalı. Vatandaşlarımız, tedarikçisini titizlikle seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza koymalı." ifadesini kullandı.

ELEKTRİK TEDARİKÇİSİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Daha ucuza elektrik almak isteyen abonelerin tedarikçi değiştirebilmesi için öncelikle serbest tüketici limitinin (aylık 82 liralık fatura) geçilmesi gerekiyor.

Aboneler öncelikle hizmet almak istediği elektrik tedarikçisini belirler. Daha sonra bu şirketle sözleşme yapılır ve imzanız alınır. Değişiklik işlemi başvuru tarihine göre bir ya da iki ay sürebiliyor. Tedarikçi değiştirmek için eski aboneliğin iptali söz konusu değil.

EPDK'nın aldığı bu karar Şanlıurfa'da da bir çok abonenin verdiği hizmet konusunda eliştirilerine maruz kalan DEDAŞ'a artık bağlı kalmayacakları, şartları sağlayan abonelerin başka şirketlerden indirimli elektrik enerji alabileceğini şansını doğurdu.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Elektrik şirketi değişikliği için gerekli belgeler şöyle:

* Son döneme ait birkaç fatura örneği

* Resmi kimlik fotokopisi

* Kullanım yeri ve abonenin adres bilgileri