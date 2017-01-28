Reklam
Bugun...


Elektrikte ‘kara liste’ dönemi
Elektrik tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

facebook-paylas
Tarih: 28-01-2017 11:19
Elektrikte ‘kara liste’ dönemi
+ -

Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan elektrik tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

UZAKTAN KESİLECEK

 Kaçak elektrik kullanımına yönelen ve faturasını düzenli ödemeyen tüketicilerin, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülerek, direk üzeri panolara yerleştirilecek. Bu müşteriler "sorunlu tüketici" kategorisinde yer aldığı için ekiplere evin içerisinde açma-kapamada da sorun çıkardıklarından uzaktan kesme-bağlamalı sayaçlar takılacak. Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek. Tedarik şirketleri, yapılan yeni çalışma ile düzenli fatura ödememede kara listeye alınma süresini 8 aydan 6 aya çekmeyi planladığı öğrenildi. Her ay bu kategoride yer alan tüketicilere ekip göndermek yerine kara liste uygulamasıyla tüketicilerin sayaçlarını elektrik direklerine taşıyacağı öğrenildi.

ANİ BASKINLAR ARTACAK

 Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımını önlemek için ani baskınlar yapılacak. Bölgede bazı vatandaşların çift hat çektiği, emlakçıların da "kaçak hatlı" söylemi ile ev pazarladıkları belirlendi.




Kaynak: SABAH



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Elektrikte ‘kara liste’ dönemiElektrikte ‘kara liste’ dönemi
Torun Bakan Büyükanneye 420 TL Maaş Torun Bakan Büyükanneye 420 TL Maaş
Altın, Dolar Yüzünden YükseliyorAltın, Dolar Yüzünden Yükseliyor
Sicil Affını İlgilendiren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi Sicil Affını İlgilendiren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi
Urfa'daki fabrikaya kayyum atandıUrfa'daki fabrikaya kayyum atandı
Birecikte Tekstil Fabrikasında 300 Kadın ÇalışıyorBirecikte Tekstil Fabrikasında 300 Kadın Çalışıyor
Emeklilerin zam farkları bugün ödeniyorEmeklilerin zam farkları bugün ödeniyor
Hükümetten Urfa'ya özel destekHükümetten Urfa'ya özel destek
Vali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle BuluştuVali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle Buluştu
Konut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldıKonut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI