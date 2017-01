Emin Önen’den Haliliye ve Eyyubiye Kaymakamlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği memleketi Şanlıurfa’da Haliliye ve Eyyubiye ilçe Kaymakamlarını makamlarında ziyaret etti ve görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.

Beraberinde Karaköprü Belediye Meclis üyesi Mehmet Nimetoğlu, Haliliye Belediye Meclis üyesi Halil Yetkin, AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kayral, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tahir Güllüoğlu, İl Gençlik Spor Md.Yrd. Murat Önen, Haliliye İlçe Gençlik Spor Müdürü Ekrem Gerginci, Müze Müdürü Celal Uludağ, Gazeteci/Eğitimci/Yazar Müslüm Abacıoğlu ile Haliliye ve Eyyubiye ilçe Kaymakamlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı A.Emin Önen, karşılıklı fikir alış verişinde bulundu ve görevlerinde başarılar diledi.

Karşılıklı fikir alış verişinde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Önen, Şanlıurfa’nın bölgenin en huzurlu ili olduğunu ve ilçelerin yeni kurulmuş olması nedeniyle sorunlarının olduğunu bildiklerini, Eyyubiye ilçesinin ise Haliliye ilçesine göre çok sorunu olan, çok sayıda Suriyeliyi barındıran ve ilin fakir ailelerinin çoğunlukta olduğu bir ilçe olduğunu, ancak yapılacak her türlü hizmet ve projelerde her zaman destek olacağını söyledi.

Eyyubiye, sorunu en fazla olan ilçe

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye ilçesine ve dolayısıyla Şanlıurfa’ya hizmet etmekten mutlu olacağını belirterek, tek düşüncelerinin hizmet etmek olduğunu belirtirken, Eyyubiye ilçe Kaymakamı Adem Ünal ise, Türkiye’nin dört bir yanında görev yaptığını belirterek, “Emekliliğime 2 yıl süre kaldı. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hemen her yöresinde görev yaptım, hizmet ettim. Son yıllarımı da Allah’ın izniyle Şanlıurfa’nın en sorunlu ilçesi olan Eyyubiye’ye hizmet etmek için gayret edeceğim. Sayın Valimizle zaman zaman istişare ederek, talimatları doğrultusunda yapılması gerekenleri yapacağız. Göreve başladığım andan itibaren ilçenin hemen her bölgesini günün her saatinde dolaşarak yapılması gerekenleri, insanımızın yaşamlarını, davranışlarını belirlemeye, rapor hazırlamaya çalıştım. Eyyubiye’ye biraz daha fazla önem verilmesi gerektiğini her fırsatta dile getireceğim. Öncelikle çok sayıda okula ihtiyacımız var. Okullarımız halen sabahçı/öğlenci olarak eğitim görüyor. Duyduğumuz kadarıyla zaten en fazla öğretmen bölgemize verilecek. Ancak öğretmenlerimizin 1 yıl çalışıp Milletvekillerini de araya koyarak ilimizden tayin isteyerek gittiklerini belirledik. Bunun için de Eyyubiye ilçemizde ve bizim gibi yerlerde teşvikler verilerek öğretmenlerin kalmaları sağlanmalı” dedi.

3 önemli projesine destek istedi

Türk Bayrağı hassasiyetinin olduğunu belirten Eyyubiye ilçe Kaymakamı Adem Ünal, Bayrak, Eğitim ve Uyuşturucu Bağımlıları ile ilgili 3 proje hazırladığını, bu konuda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen’in desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen de, yapılacak önemli ve gerekli her projenin hayata geçirilmesi konusunda gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse Bakanlık yada Başbakanlık olarak yapılması gerekenler konusunda elinden geleni esirgemeyeceğini belirtti.

Önen, Cumhurbaşkanı ile Afrika ülkelerine gidiyor

2 günlük gezi ve ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, Uludağ Ailesinin düğün törenine katılıp, Ortaören Uludağ Köyünde aile dostlarını ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 22-26 Ocak 2017 tarihlerinde Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a yapılacak resmi ziyarete katılmak üzere Ankara’ya hareket etti.