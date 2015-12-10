Engelli Yüzücüler Urfa'nın Gururu Oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Türkiye Engelli Yüzme Şampiyonasına katılarak Türkiye üçüncüsü olan Büyükşehir Belediyesi Engelli Yüzme Takımını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.



Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Engelli Yüzme Şampiyonası'na katılarak Şanlıurfa'yı temsil eden Büyükşehir Belediyesi Engelli Yüzme Takımı Türkiye genelinde 3'üncü olurken Takım Kaptanı Mehmet Çetingöz de kendi gurubunda birincisi Türkiye genelinde ise 3'üncü oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'yi ziyaret ederek makamında bir süre sohbet eden sporcuları Başkan Nihat Çiftçi, tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gençlerin sporla buluşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Nihat Çiftçi, her zaman spor ve sporcunun yanında olacaklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan yüzme havuzlarına bütün gençleri davet eden Başkan Nihat Çiftçi, "Türkiye ve Dünyanın bir çok yerinde Şanlıurfa'yı temsil etmek ve birincilikle gelmeleri bizleri mutlu kılıyor. Yapmış oldukları başarı Şanlıurfa'nındır. Hocamızı ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allahın izniyle bir çok turnuvalara daha katılacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak kentin farklı noktalarında açmış olduğumuz yüzme havuzları ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Allahın izniyle bu havuzlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızla Şanlıurfa'mız adına güzel sonuçlar alıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye ve Dünya'da Şanlıurfalı sporcularımız dereceye gireceklerdir. Önemli olan alt yapı oluşturmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

( Gazeteipekyol)

