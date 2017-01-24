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Epdk Şanlıurfa için Kurul Kararı aldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) tüketicilere bu yıl uygulanacak elektrik dağıtım bedelini kilovatsaat başına 1,5198 kuruş olarak belirledi.

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Tarih: 24-01-2017 10:14
Epdk Şanlıurfa için Kurul Kararı aldı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) tüketicilere bu yıl uygulanacak elektrik dağıtım bedelini kilovatsaat başına 1,5198 kuruş olarak belirledi.

Konuyla ilgili Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurum, Şanlıurfa OSB sınırları içerisindeki katılımcılara 2017 yılında uygulanacak elektrik dağıtım bedelini tüketiciler için 1,5198 kuruş, üreticiler için de 1,2182 kuruş olarak belirledi.

Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca, OSB'lere yıl içerisinde uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri EPDK kararıyla belirleniyor.

 

 




Kaynak: haberler.com



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