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Erdem'e Bir Tepki De Eski Partilisi Karataş'tan
Rus televizyonu RT'ye verdiği demeci ile eleştirilerin hedefi olan CHP'li vekil Eren Erdem'e bir tepki de Urfa'daki eski partilisi Kenan Karataş'tan geldi.

Erdem'e Bir Tepki De Eski Partilisi Karataş'tan
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CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik tepkiler devam ediyor.

Son tepkinin sahibi ise eski CHP'li olan Toplumsal uzlaşı ve Barış Derneği (TUBDER) Genel Başkanı Kenan Karataş oldu. Karataş, düzenlediği basın açıklamasında Erdem'i'reklam peşinde olan tutarsız ve dublör karakterli bir siyasetçi' olarak tanımladı.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini açıklamasında belirten Karataş, "Eren Erdem siyasi arenada yer alabilmek adına türlü cambazlıklar yapan ve asılsız iftiralara sığınan tutarsız bir siyasetçi grafiği çizmektedir.Daha önce İran'a sempati duyduğunu açıkça ifade eden arkadaşımız bu davranışıyla umduğu dikkati üzerine çekmeyi başaramayınca gezi olaylarında namaz kılan grupların yanında yer alarak amacına ulaşmaya çalışmıştı.Çabaları boşa gitmeyen Erdem'e sadece H… Tv. sahip çıkmış ve ekranlarda kendisine rol vermiştir. Erdem ise H… Tv.'de sahne aldığı ilk günden itibaren CHP'ye yaranmak ve milletvekili sıralamasına girebilmek adına Türkiye ve AKP düşmanlığını dile getirerek nihai hedefine ulaşmıştır" dedi.

Karataş açıklamasında ayrıca Erdem'in izlediği siyasetin Türkiye siyaseti olmadığını aksine Türkiye karşıtı ülkelerin istediği ve desteklediği bir siyasetçi olduğunu da sözlerine ekledi. Karataş, Erdem'in Rus televizyonlarında yaptığı konuşmanın üzücü ve utanç verici olduğunun da altını çizerek şu sözlerine yer verdi: "En son Rus sahnelerinde karşılaştığımız Vekil Eren Erdem adeta Türkiye düşmanı bir izlenim vermiştir.Kendisini gözlerinden tanımasam "Bu Rus ya da İranlı Türkiye düşmanı kim" diyecektim.Ülkesini bu kadar aşağılayan,katil ilan eden,düşman ve barbar gösteren bir Türkiye vatandaşı olamaz.Açıkçası o an aklımdan "Bunun gibi Türkiye aleyhtarı beş kişi olsa ne Rusya'ya ne İran'a nede diğer düşmanlara ihtiyaç yok" diye geçti.Üstüne üstelik uzun yıllar içinde yer aldığım CHP kurmaylarının bu davranışa destek verip sahip çıkması ise beni tümden üzmüştür.Oysa benim bildiğim Atatürk'ün partisi CHP,bu tutarsız davranışı ve Türkiye karşıtı asılsız iftiraları asla kabul etmez ve hatta gerekiyorsa bu vekili ihraç ederek büyüklüğünü gösterirdi.

Vekil Erdem kendisine,bilgisine ve iddialarına güveniyorsa buyursun gelsin istediği kanalda benimle tartışsın,o zaman bakalım reklam peşinde mi yoksa haklı iddialar peşinde mi anlayalım."
( Gazeteipekyol)

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