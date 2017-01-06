Erdoğan Şanlıurfa'dan Mutlu Ayrıldı

Ankara’dan Şanlıurfa’ya gelen ve 600 milyon TL’ye mal olan 58 tesisin açılışını Rabia Meydanında on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’dan ayrıldı.



Şanlıurfa’da yoğun bir gün geçiren Erdoğan’ın kentten mutlu ayrıldığı gözlendi.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığının Rabia meydanındaki organizasyonu da kamuoyunun takdirini topladı. Erdoğan burada meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya gelişinin 2 gün gibi erken bir sürede belli olmasına rağmen, programlarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması da dikkat çekti. Organizasyonlara Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Haliliye Belediyesi'de destek verdi.



Dergah’ta Cuma namazını kıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki ilk ziyaretini Balıklıgöl’e gerçekleştirdi. Erdoğan Balıklıgöl platosundaki Dergah Cami’de Cuma namazını kıldı. Dergah cami imamı İbrahim Onat, Cuma namazı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Osmanlı Tuğrası hediye etti.



58 tesisin açılışını gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Rabia Meydanında on binlerce vatandaşa seslendi. 600 milyon TL’ye mal olan 600 projenin açılışını gerçekleştirdi.



Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.



Erdoğan daha sonra Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’yı makamında ziyaret etti. Erdoğan’ı burada Vali Yardımcıları ve resmi tören bandosu karşıladı.



Şehit ailesini ziyaret etti.



İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Şehidin ailesinin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki evine gelişinde Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı. Şehidin ailesi ziyaretin ardından yaptığı açıklama da ‘’Cumhurbaşkanımızın bizleri ziyareti yükümüzü hafifletti’’ dedi.



Esnafı ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaretinin ardından Kanaat Önderleri ile gerçekleştireceği toplantı için yola çıktı. Erdoğan, adını taşıdığı bulvardan geçerken bir grup esnaf yolunu kesti. Esnaflar Erdoğan’ı dükkanlarına davet etti. İşçi ve esnafın ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, Şanlıurfa Acem Sofrasında kendisine ikram edilen Şıllık tatlısından yedi.



Kanaat önderleriyle buluştu.



Erdoğan daha sonra bir otelde Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen Kanaat Önderleri toplantısına katıldı. Erdoğan burada kanaat önderlerine birlik ve beraberlik mesajları verdi. Erdoğan Şanlıurfalılara Suriyelilere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti ve turizmcilere de müjde verdi. ''Şanlıurfa'daki otellerin doluluk oranı artacak'' dedi.



Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile geldiği Şanlıurfa’dan gecenin geç saatlerinde mutlu ayrıldı.



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