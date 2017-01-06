Erdoğan toplu açılış törenini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topçu Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. On binlerce kişinin katıldığı açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınırlarımızın içinde ve dışında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek 2023 hedefimize mutlaka ulaşacağız” dedi.

Erdoğan, Şanlıurfa’da yapılması planlanan 1700 yataklı şehir hastanesinin de 2-3 yıl içerisinde tamamlanacağının sözünü verdi.

Topçu Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa milletvekilleri ve on binler katıldı. Bakan Faruk Çelik’in yaptığı konuşmanın ardından platforma gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına terörü lanetleyerek başladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları…

İdam Meclisten geçerse bana gelirse ben onaylarım. Bu teröristlerin mahsum insanları öldürmesi neticesinde onları ağırlamak gibi bir hak sahip değiliz. Bölücü örgütün bıraktığı yeden DAEŞ, FETÖ bu ihanet nöbeti devralıyor. Bu örgütü birileri özellikle besleyip, yönlendirip Türkiye’nin üzerine salıyorlar. Bizimle yiğitçe mücadele edemeyenler kendilerince terör örgütleri ile bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Biz millet, önünde tarih boyunca kaçmadık. Bu millet, 15 Temmuz’da güçlü silahlarla üzerine gelen milleti püskürtmüştür. Türkiye, bu musibetin üstesinden mutlaka gelecek. Türkiye tarihinin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak yoluna devam ediyor. Sınırlarımızın içinde ve dışında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek 2023 hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Şanlıurfalı şehitlerimize ve diğer tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. PKK varmış, PYD varmış, kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Sizin her biriniz Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak batıya meydan okudunuz. Tüm milletimle iftihar ediyorum. Türkiye’yi çevremizde gördüğümüz ülkeler gibi kardeş kavgasıyla yakıp yıkmak isteyenlere Şanlıurfa’nın verdiği cevap tarihe geçecektir. El Bab’ı da, Munbiç’i de terör örgütlerinden temizlenene kadar durmayacağız. Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanırsa kullanılsın bir millet, iradesini ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirebilir. 15 Temmuz’un hemen ertesinde ekonomik ambargo uygulamaya kalktılar, benim vatandaşım hemen dövizleri Türk lirasına çevirdi, Türkiye’de devran değişti. Bu mücadelenin bir bedeli olduğunu biliyoruz, bugün bu bedel ödemezsek yarın bize dünyayı dar ederler. Bu ülkeyi, bu milleti terörle, ekonomik oyunlarla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. “Bin 700 yataklı hastane inşaatı başlıyor” Şehit Hastanesi kuralım demiştik. 14 yıl önce, şimdi Şanlıurfa’nın merkezinde inşallah Bin 700 yataklı hastanesi yapacağız. İhalesi yapıldı, inşallah inşaatı başlıyor. İnşallah 2-3 yıl içerisinde o hastanemiz de biter ve daha sonra Şanlıurfa’nın sağlık sorunu kalmaz, modern bir şehre bu tür hastaneler yakışır. Biz sizi Allah için seviyoruz, biz bu milletin aşığıyız, bu vatanın dertlisiyiz.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer protokol üyeleri tarafından 600 Milyon TL değerindeki 58 ayrı yatırımın açılışı yapıldı.

URFASTAR / URFAHABER