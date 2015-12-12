Erdoğan'dan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Türkmenistan ile ilişkilerimiz mükemmel. Türkmenistan'da işadamlarımız, müteşebbislerimiz göğsümüzü kabartan çalışmalara imza atıyor.

Ziyaretimin Türkmenistan ile işbirliğimiz, din, dil ve kültürümüz bağlamında hayırlı olmasını diliyorum"diyerek sözlerine başladı. Irak ile ilgili soruyu cevaplayan Erdoğan, "Irak'a asker takviyesi yaptık" dedi.

BAŞİKA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ

Musul'a asker gönderilmesi ile ilgili soruyu cevaplayan Erdoğan, "Irak üzerinde birçok ülkenin şu anda biliyorsunuz attığı adımlar var, yaptıkları operasyonlar var. Ve biz o ülkelerin hiçbirine benzemiyoruz, biz çok farklı bir ülkeyiz. Zira başta DAİŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir yer Irak ve bu terör örgütleri Türkiye için her an bir tehdit unsurudur, bizim için bir tehdit algısı oluşturmaktadır. Fakat oraya farklı ülkelerden gelenlerin bu tehdit algısıyla yakından uzaktan herhangi bir alakası yoktur. Söylenen nedir 'Biz davete icabetle Irak'a geldik.' Kabul de yani biz şimdi ülkemize yapılacak bir saldırıda merkezi yönetimin davetini mi bekleyeceğiz Böyle bir şeyi bekleme diye bir lüksümüz yok. Tam aksine, biz diyoruz ki, Irak merkezi yönetimi eğer oradan ülkemize yapılacak herhangi bir terör saldırısına gerekli tedbiri alamıyorsa, bu tedbirlerimizi biz alırız. Askerimizi çekmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Oradaki eğitim verme sürecini kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim oradaki eğitim veren subaylarımızın, askerimizin korumasına yönelik ayrıca bir takviye yapıldı. Açıklanan rakamlar da uçuktur bunu da bilmenizi isterim" diye konuştu

15 GÜNLÜK ALINMIŞ BİR KARAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasına ilişkin, "Bölgenin hassasiyetleri çerçevesinde atılmış bir adım, alınmış bir karar. Şu anda 15 gün olarak alınmış bir karardır. 15 günden sonra ne getirir ne götürür bunu gelişmeler gösterecektir" dedi.