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Erdoğan'ın kitabı Şanlıurfa'da bürokratlara tanıtıldı
“Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan sempozyumu Türk İslam ve Dünya Siyasetindeki yeri ve önemi” adı altında baskısı yapılmış kitabı Şanlıurfa’daki kurum müdürlerine tanıtıldı.

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Tarih: 10-01-2017 11:00
Erdoğan'ın kitabı Şanlıurfa'da bürokratlara tanıtıldı
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Şanlıurfa Beyaz Hareket Güneydoğu Bölge Koordinatörü Ercan Toprak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Salgut, “Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan sempozyumu Türk İslam ve Dünya Siyasetindeki yeri ve önemi” adı altında baskısı yapılmış kitabı Şanlıurfa’daki kurum müdürlerine tanıttı.


Beyaz Hareket Derneği tarafından 27 Mart 2016’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk, İslam ve Dünya Siyasetindeki Yeri ve Önemini” resmeden Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Sempozyumu kitabı basıma hazır getirildi ve piyasaya çıktı.


Şanlıurfa Beyaz Hareket Güneydoğu Bölge Koordinatörü Ercan Toprak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Salgut da, “Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan sempozyumu Türk İslam ve Dünya Siyasetindeki yeri ve önemi” adı altında baskısı yapılmış kitabı Şanlıurfa’daki kurum müdürlerine tanıttı.

Bölge Koordinatörü Ercan Toprak, BELSAN Genel Müdürü Nusret Urmak,Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklıya ve İŞKUR İl Müdürü Sait Ardan’a uluslararası Recep Tayyip Erdoğan sempozyumunun Türk İslam ve dünya siyasetindeki yeri ve önemi adı altında olan kitabını hediye ederek tanıtımını yaptı.

 




Kaynak: haberler.com



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