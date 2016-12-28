Esad Bir Sonraki Seçimde Görevini Devredecek

Kaynakların belirttiğine göre Rusya ve Türkiye, Esad'ın bir sonraki başkanlık seçimine kadar görevde kalmasına, daha az kutuplaştırmaya mahal veren Alevi bir adaya görevini bırakması şartıyla izin verecek.

Esad'ın gücü Türkiye, İran ve Rusya tarafından kısıtlanacak.

ESAD KABUL ETTİ

Kaynakların söylediğine göre Iran henüz ikna olmamış olmasına rağmen, Esad kendini ve ailesini garanti altına almak için bu anlaşmayı kabul etti.

"BİR KAÇ İSİM DÜŞÜNÜLDÜ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ına yakın bir politikacı olan Rusya Dışişleri Konseyi genel yöneticisi Andrey Kortunov anlaşmaya varıldığını söylerken, "Başa geçecek isim için bir kaç isim düşünüldü" dedi. Ancak herhangi bir isim belirtmedi.

Türkiye, İran ve Rusya'nın Dışişleri ve savunma bakanlıklarının Moskova'da 20 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin ardından şartlar ifade edilmiş ve karara varılmıştı.