Bugun...


'Esad felç geçirdi' iddiası!
Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.

facebook-paylas
Tarih: 30-01-2017 19:05
'Esad felç geçirdi' iddiası!
+ -
Habertürk'te yer alan habere göre Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Esad rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esad’ın felç geçirdiğini öne sürmüştü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’ın sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esad’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.





YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
'Esad felç geçirdi' iddiası!'Esad felç geçirdi' iddiası!
Yaklaşık 40 Türk subayı Almanya’dan sığınma istediYaklaşık 40 Türk subayı Almanya’dan sığınma istedi
ABD Vatandaşlarını Şanlıurfa için uyardıABD Vatandaşlarını Şanlıurfa için uyardı
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test ettiRuslar ilk elektromanyetik silahı test etti
Televizyona seks yaparken yakalandılarTelevizyona seks yaparken yakalandılar
Musul’da üç genç kurşuna dizildiMusul’da üç genç kurşuna dizildi
Kuveyt Prensi, Cinayet Suçundan İdam EdildiKuveyt Prensi, Cinayet Suçundan İdam Edildi
Telabyad'da Patlama Oldu, Akçakaleliler KorktuTelabyad'da Patlama Oldu, Akçakaleliler Korktu
Keskin nişancı, tek kurşunla 1800 metreden üç teröristi vurdu!Keskin nişancı, tek kurşunla 1800 metreden üç teröristi vurdu!
İsrail askerlerinden yıkım baskını!İsrail askerlerinden yıkım baskını!
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI