Reklam
Bugun...


Eşini Yanında Çalıştırana Teşvik
Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocalara 2 bin 732 TL teşvik uygulanıyor. Söz konusu teşviklerden yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında değişiyor.

facebook-paylas
Tarih: 23-01-2017 10:20
Eşini Yanında Çalıştırana Teşvik
+ -

Eşini kendi işyerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor. Asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.

USULE UYGUN YAZILMASI ŞART

Kadının, kocasına ait işyerinde sigortalı sayılabilmesi için fiilen çalışması, ücret alması ve ödenen ücretlerin işyeri defter kayıt ve belgelerine usule uygun olarak yazılması şartı aranıyor.
Verilen teşviğin sigorta priminin işveren payının tamamı kadar olduğu ifade edildi.

54 AYA KADAR UZUYOR

İşsizlik Sigortası Yasası'nın geçici 10'uncu maddesine göre; işe alındığı tarihten önceki altı ay veya daha fazla süreyle işsiz olan kadınlarla, 18-29 yaş arasındaki erkekleri işe alan işverenlere bir prim teşviği veriliyor. Bu teşviğin süresi 24 ile 48 ay arasında değişiyor. Yeni işe alınan işçinin İşkur'a kayıtlı işsiz olması halinde teşvik süresine 6 ay daha ekleniyor ve süre 54 aya çıkıyor. Verilen teşvik ise sigorta primi işveren payının tamamı kadar.




Kaynak: Sabah



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da, Otomobil Fiyatına GüvercinŞanlıurfa'da, Otomobil Fiyatına Güvercin
Eşini Yanında Çalıştırana TeşvikEşini Yanında Çalıştırana Teşvik
Pazartesi Motorinde Salı Benzinde İndirim GeliyorPazartesi Motorinde Salı Benzinde İndirim Geliyor
Milyonluk Lüks Otomobillere El KonulduMilyonluk Lüks Otomobillere El Konuldu
Bakan Çelik’ten sertifikalı tohum açıklamasıBakan Çelik’ten sertifikalı tohum açıklaması
COSME projesi Şanlıurfalı iş adamlarına tanıtıldı (VİDEO)COSME projesi Şanlıurfalı iş adamlarına tanıtıldı (VİDEO)
Dolar yine yükselişe geçtiDolar yine yükselişe geçti
Sicil Affı, TBMM'den GeçtiSicil Affı, TBMM'den Geçti
Özhaseki Konut Satış Rakamlarını AçıkladıÖzhaseki Konut Satış Rakamlarını Açıkladı
Şanlıurfalı ayakkabıcılar bakanlıktan onay aldıŞanlıurfalı ayakkabıcılar bakanlıktan onay aldı
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI