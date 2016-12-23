Eski ABD Kara Kuvvetleri komutanından Ortadoğu itirafı

Emekli Orgeneral Odierno, Amerikan Fox News kanalına Berlin saldırısı ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Obama yönetiminin bölgesel ve yerel güçleri bir araya getirip koalisyonlar kurmak suretiyle dünyaya "arka planda liderlik yapma" stratejisini eleştiren Odierno, terörizme karşı ABD'nin "proaktif liderlik yapma zamanının geldiğini" vurguladı.

Odierno şunları kaydetti:

"Biz, her nedense, şimdiki yönetim altında geriden liderlik yapmayı seçtik. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmede, kendi politikalarımızda ve hükümetimizin kabiliyetlerini bir araya getirmede agresif olma zamanıdır.”

Mevcut yönetimin terörle mücadele stratejisinin ABD’yi Orta Doğu’da pasifleştirdiğini savunan Odierno, “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık.” dedi.

Odierno, ayrıca seçilmiş başkan Donald Trump’ın savunma bakanlığı için seçtiği emekli Orgeneral James Mattis ve diğer üst düzey yöneticilerin ABD’nin Orta Doğu politikasına daha proaktif bir boyut kazandıracağına inandığını ifade etti.

Rus Büyükelçi Karlov'un Ankara’da silahlı saldırıda öldürülmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Odierno, saldırganın kimlerle bağlantılı olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti. Odierno, bu saldırının bölgedeki karmaşıklığı tam olarak yansıtan farklı bir saldırı olduğunu ve tam da bu nedenle ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle iyi bir işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

kaynak: milliyet.com.tr