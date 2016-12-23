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Eski ABD Kara Kuvvetleri komutanından Ortadoğu itirafı
ABD Başkanı Barack Obama’nın “geriden liderlik”  stratejisinin ülkeyi terörle mücadelede pasif bıraktığını savunan ABD Kara Kuvvetlerinin eski komutanı Raymond Odierno, Amerika’nın Orta Doğu’da liderliği  Rusya’ya kaptırdığını söyledi.

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Tarih: 23-12-2016 16:02
Eski ABD Kara Kuvvetleri komutanından Ortadoğu itirafı
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Emekli Orgeneral Odierno, Amerikan Fox News kanalına Berlin saldırısı  ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

Obama yönetiminin bölgesel ve yerel güçleri bir araya getirip  koalisyonlar kurmak suretiyle dünyaya "arka planda liderlik yapma" stratejisini  eleştiren Odierno, terörizme karşı ABD'nin "proaktif liderlik yapma zamanının  geldiğini" vurguladı.

Odierno şunları kaydetti:

"Biz, her nedense, şimdiki yönetim altında geriden liderlik yapmayı  seçtik. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmede, kendi  politikalarımızda ve hükümetimizin kabiliyetlerini bir araya getirmede agresif  olma zamanıdır.”

Mevcut yönetimin terörle mücadele stratejisinin ABD’yi Orta Doğu’da  pasifleştirdiğini savunan Odierno, “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği  Rusya’ya bıraktık.” dedi.

Odierno, ayrıca seçilmiş başkan Donald Trump’ın savunma bakanlığı için  seçtiği emekli Orgeneral James Mattis ve diğer üst düzey yöneticilerin ABD’nin  Orta Doğu politikasına daha proaktif bir boyut kazandıracağına inandığını ifade  etti.

Rus Büyükelçi Karlov'un Ankara’da silahlı saldırıda öldürülmesi ile  ilgili bir soruya cevap veren Odierno, saldırganın kimlerle bağlantılı olduğu ve  saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti.  Odierno, bu saldırının bölgedeki karmaşıklığı tam olarak yansıtan farklı bir  saldırı olduğunu ve tam da bu nedenle ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle iyi bir  işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.



kaynak: milliyet.com.tr





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