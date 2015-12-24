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Evde Bakım Hizmeti Tam Not Aldı
Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da ilk kez gerçekleştirilen 'Evde Bakım Hizmeti' vatandaşların takdirini kazandı.

Evde Bakım Hizmeti Tam Not Aldı
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Haliliye Belediyesi ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için 'Evde Bakım Hizmeti' başlattı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Evde Bakım Hizmeti' çalışması kapsamında ihtiyaç sahiplerinin evleri periyodik olarak ziyaret ederek, kişisel bakımdan, ev temizliğine kadar geniş bir alanda hizmet sunuyor.

Haliliye Belediyesi 'Evde Bakım Hizmeti' ekibi ziyaret edilen ihtiyaç sahibiyle sohbet ediyor, evde kontroller yaparak eksikleri belirliyor. Ekip, belirlenen ihtiyaçlar kapsamında ihtiyaç sahibine; kişisel bakım hizmetleri, saç-sakal kesimi, el-ayak tırnak kesimi, ev bakım hizmeti, ev temizliği hizmeti veriyor. Camlar siliniyor, ihtiyaç halinde bulaşıkları yıkanıyor.

EVDE BAKIM İLE İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Kişisel bakımın yanı sıra 'Evde Bakım Hizmeti' ekibi tarafından ziyaret edilen ihtiyaç sahibinin eksikleri yerinde tespit ediliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan tespitler doğrultusunda yardıma muhtaç vatandaşlara ihtiyaca göre yardımda da bulunuyor.

HİZMET VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Evde Bakım Hizmeti' vatandaşlardan da tam not aldı. 'Evde Bakım Hizmeti' ile ilgili görüş bildiren vatandaşlar böyle bir hizmetin verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen ve kriterlere uyanlar, Haliliye Belediyesi'nin 444 22 63 no'lu Beyaz Masa telefonunu arayarak kayıt olmaları halinde, hane incelemeleri yapılarak; 'Evde Bakım Hizmeti'nden yararlanabiliyor.
( Gazeteipekyol)




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