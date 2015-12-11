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'Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz'
Seçkin Piriler eşi Kaan Tangöze ile boşanacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

'Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz'
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Duman’ın solisti Kaan Tangöze’nin 2 hafta önce dudak dudağa görüntülendiği Kıvılcım Ural’ın “Kaan’la 6 yıldır birlikteyiz.

Karşı taraf da bu aşkı biliyordu” açıklamasının ardından gözler Tangöze’nin eşi Seçkin Piriler’e çevrildi.

Piriler, boşanma iddialarını bir kez daha yalanlayarak, “Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu süreci nasıl atlatırız diye düşünüyoruz. Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu kaostan çocuklarımızın etkilenmesini istemiyoruz. Onlar için en doğru kararı vereceğiz” dedi. (Makaron)




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