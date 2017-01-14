Evren sanayide silahlar konuştu: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi 3'üncü Cadde üzerinde tamircilik yapan iki esnaf arasında araç park etme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, aracın işyerinin önüne park edilmesine sinirlenen Ahmet Y., aracı park eden Osman Ali Ş.'nin iş yerine giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, aynı yerde esnaf olan Erdal Ö. araya girmek istedi. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan mermilerden biri, kavga edenleri ayırmaya çalışan Erdal Ö'nün baldırına isabet etti. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken silahla yaralanan Erdal Ö. ile darp sonucu yaralanan Osman Ali Ş. ve Ahmet Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.