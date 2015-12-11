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Ezel dizisinden dünya çapında başarı
Ezel dizisi senaryosu Amerika ya satıldı dünyaca ünlü tv kanalında yayınlanacak.

Ezel dizisinden dünya çapında başarı
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Ay Yapım'ın yapımcılığını yaptığı ve Kerem Deren - Pınar Bulut Deren'in kaleme aldığı Ezel dizisinden büyük başarı Yayınlandığı dönem boyunca en çok izlenen dizilerden birisi olmayı başaran Ezel dizisi uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

Ay Yapım ve dünyaca ünlü Amerikalı yapım şirketi 20th Century Fox, Ezel dizisinin senaryo haklarının satılması konusunda anlaştı. Ünlü dizi Amerika'da baştan çekilerek CBS kanalında seyirciyle buluşacak. Ezel dizisinin senaristleri Kerem Deren - Pınar Deren, internet kanalında yayınlanan Mesut Süre'yle Rabarba programına konuk oldu ve sürpriz gelişmeyi açıkladı.


2009 ve 2011 yılları arasında Show TV ve ATV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay ve usta oyuncu Tuncel Kurtiz rol almıştı.

Ezel 2 sezon boyunca 71 bölüm olarak yayınlanmıştı.




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