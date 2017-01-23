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Facebook’tan canlı tecavüz yayını
İsveç’te genç bir kadının silah zoruyla tecavüze uğradığı anlar tecavüzcü tarafından an be an Facebook’ta canlı yayınlandı.

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Tarih: 23-01-2017 19:21
Facebook’tan canlı tecavüz yayını
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Facebook’taki  yakın arkadaş grubuna canlı tecavüz yayını  yaptı. 3 saat boyunca elindeki silahla kadına tecavüz eden adamı farkeden  21 yaşındaki  Josefine Lundgren durdurdu. Korkunç olayı hemen polise bildiren genç kadının şikayetiyle polis olayın yaşandığı eve baskın düzenledi. Ancak polis eve vardığı sırada adam webcam’i kapatmıştı.  Josefine Lundgren  tanık olduğu anlarda adamın kadının giysilerini çıkarıp, üzerine uzandığını söyledi.  Olaya Facebook üzerinden tanık olan bir başka kişi ise “İlk düşündüğüm şey bir ansan bir kadına böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Tabii ki bu berbat bir şey. Tamamen hastalık” ifadelerini kullandı. Başkent Stockholm’ün yakınlarında Uppsala kentinde yaşanan olayda genç kadın polis tarafından bulunduğu sırada bilinci yerinde değildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.






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